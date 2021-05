GTA Online: Neue Stuntrennen und Belohnungen in dieser Woche

Ab sofort warten in der Welt von "GTA Online" frische Inhalte und Belohnungen auf euch. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf gleich acht neue Stuntrennen.

"GTA Online" lockt mit neuen Stuntrennen.

In einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die neuen Inhalte und Boni vor, mit denen die Spieler von „GTA Online“ in dieser Woche bedacht werden.

Zu den interessantesten Inhalten dürften sicherlich die acht neuen Stuntrennen gehören, die mit Sportwagen, Supersportwagen, Geländewagen und Motorrädern bestritten werden können. Um den Start der neuen Stuntrennen gebührend zu feiern, räumen euch diese in den kommenden Tagen die dreifache Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar ein. Doppelte Belohnungen warten hingegen in Simeons Missionen und Premium-Deluxe-Rückführungen.

Zum Thema: Red Dead Online: In dieser Woche mit neuen Pferderennen, Boni und mehr

Während die „weinrote Coil-Kappe“ als kostenloser Log-in-Bonus der aktuellen Woche fungiert, kann der „Hypercar Truffade Nero Custom“ mit etwas Glück als Hauptpreis am Glücksrad abgestaubt werden. Das seltene Jagd-Tarnmuster für die „Mammoth Avenger“ ist kostenlos für Spieler ab Rang 100 innerhalb von 72 Stunden nach einem Log-in nach dem 7. Juni verfügbar.

Die Schnäppchenjäger unter euch sparen in dieser Woche unter anderem 35 Prozent beim Kauf der „Mammoth Avenger“ und die zugehörige Waffen- und Fahrzeugwerkstatt. Zu den weiteren Angeboten gehören 40 Prozent Rabatt auf Basen sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen, 40 Prozent auf den Pegassi Infernus Classic, den Överflöd Imorgon, den Bravado Gauntlet Classic Custom und Grotti X80 Proto.

Die weiteren Rabatte: 35 Prozent auf den Declasse Scramjet, 40 Prozent auf das Jetpack Mammoth Thruster, den Coil Rocket Voltic, den HVY Chernobog, den Brute RCV, die Mammoth Hydra und den Panzer TM-02 Khanjali.

Anbei die Inhalte für Prime-Gaming-Nutzer.

Die Boni für Prime-Gaming in der Übersicht

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 60 Prozent Rabatt auf den Maxwell Vagrant sowie 80 % auf den Klassiker Karin Sultan und auf die massive Mammoth-Patriot-Limousine

Und nur bis 2. Juni dreifache GTA-Dollar & RP in Motor Wars.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online