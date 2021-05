PSN Store: Neues „Angebot“ der Woche freigeschaltet

"Persona 5 Strikers" ist das neue Angebot der Woche.

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Bis zum Donnerstag der kommenden Woche günstiger zu haben ist demnach „Persona 5 Strikers“.

Der Preis des Spiels wurde um 25 Prozent von 59,99 auf 44,99 Euro gesenkt. Einmal mehr zeigt das Angebot allerdings, dass der PlayStation Store nicht mit den Preisen anderer Händler mithalten kann. Bei Amazon werden für „Persona 5 Strikers“ momentan nur 33,99 Euro fällig. Falls ihr dennoch das PSN-Angebot wahrnehmen möchtet: Hier werdet ihr fündig.

„Persona 5 Strikers“ kam im Februar 2021 auf den Markt und konnte sowohl bei den Testern als auch bei den Spielern punkten. Der, während sich der User-Score auf Metacritic bei einer 7.8 einpegelte.

Im April wurden die ersten Verkaufszahlen zu „Persona 5 Strikers“ enthüllt. Demnach konnte das neueste Abenteuer rund um die Phantom Thieves weltweit mehr als 1,3 Millionen Einheiten absetzen. Dabei wurden sowohl die digitalen als auch die physischen Versionen berücksichtigt.

„Persona 5 Strikers“ erzählt eine komplett neue Geschichte im „Persona“-Universum. Spieler besuchen sechs verschiedene Städte in Japan, kochen regionale Gerichte und helfen denjenigen, die in Nöten sind. In den Metaverse-Dungeons müssen die Schatten bekämpft werden, um die düsteren Pläne der Verderbnis aufzudecken. Weitere Meldungen zu „Persona 5 Strikers“ findet ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls euch der Deal of the Week nicht zusagt, könnten die weiteren Angebote im PlayStation Store euer Interesse wecken. In dieser Woche ging der Days of Play-Sale an den Start, der euch günstiger in den Besitz von mehr als 400 Spielen und Erweiterungen kommen lässt.

Auch die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 wurden gestern enthüllt. Um welche drei Games es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store