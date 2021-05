US-Charts: MLB The Show 21 im April mit Rekordstart an der Spitze

Heute veröffentlichten die Marktforscher der NPD Group die US-Software-Charts für den Monat April 2021. Wie sich diesen entnehmen lässt, sicherte sich die Baseball-Simulation "MLB: The Show 21" mit einem neuen Serienrekord an die Spitze der April-Charts.

"MLB: The Show 2021": Im April der meistverkaufte Titel in den USA.

Mit „MLB: The Show 2021“ wurde die erfolgreiche Baseball-Serie aus dem Hause Sony San Diego erstmals in Form eines Multiplattform-Titels veröffentlicht.

Daher dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass es „MLB: The Show 21“ im abgelaufenen Monat April 2021 gelang, sich den Spitzenplatz der US-amerikanischen Software-Charts zu sichern. Wie sich den Statistiken der NPD Group entnehmen lässt, legte „MLB: The Show 2021“ hinsichtlich des generierten Umsatzes den stärksten Start der Reihe überhaupt sowie den dritterfolgreichsten Start eines neu veröffentlichten Titels im Jahr 2021 hin.

Beeindruckend ist, dass die digitalen Verkäufe auf der Xbox One sowie die Spieler, die „MLB: The Show 2021“ über den Xbox Game Pass spielen, in diesen Zahlen noch gar nicht inbegriffen sind. Weitere Neueinsteiger in Form von „New Pokemon Snap“, „Outriders“ sowie dem Remaster von „NieR Replicant“ finden sich auf den Plätzen drei bis fünf ein.

Anbei die Übersicht über die Top 20 der Software-Charts.

US-Charts: Die Top 20 im April 2021

MLB The Show 21^ Call of Duty: Black Ops Cold War New Pokemon Snap* Outriders NieR Replicant Mortal Kombat 11 Monster Hunter Rise Returnal It Takes Two Mario Kart 8 Deluxe* Call of Duty: Modern Warfare (2019) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* Minecraft Animal Crossing: New Horizons* Super Mario 3D All-Stars* Super Smash Bros. Ultimate* Assassin’s Creed Valhalla Pokemon Sword and Shield* The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

* digitale Verkäufe nicht einberechent

^ digitale Verkäufe auf der Xbox One nicht einberechnet

