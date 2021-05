Bloodstained Ritual of the Night: Arbeiten am Nachfolger offiziell bestätigt

Wie der Publisher 505 Games bekannt gab, wird aktuell an einem Nachfolger zum Action-Adventure "Bloodstained: Ritual of the Night" gearbeitet. Konkrete Details wurden allerdings nicht genannt.

Es wird am Nachfolger zu "Bloodstained: Ritual of the Night" gearbeitet.

Im Juni des Jahres 2019 veröffentlichten 505 Games und die Entwickler rund um Branchen-Veteran Koji Igarashi den spirituellen „Castlevania“-Nachfolger „Bloodstained: Ritual of the Night“.

Da sich das düstere Abenteuer offiziellen Angaben zufolge über den Erwartungen verkaufte, dürfte die folgende Meldung nur bedingt überraschend kommen. Wie 505 Games im Zuge seines aktuellen Geschäftsberichts bekannt gab, wird derzeit an einem Nachfolger zu „Bloodstained: Ritual of the Night“ gearbeitet. Wann und für welche Systeme dieser veröffentlicht werden soll, wurde nicht verraten. Auch mit konkreten Details hielt sich der Publisher noch zurück.

Ein Abstecher in das 18. Jahrhundert

Das originale „Bloodstained: Ritual of the Night“ verfrachtet euch in das England des 18. Jahrhunderts, wo eine widernatürliche Macht ein dämonenverseuchtes Schloss voller Kristallsplitter erschafft, die von enormen magischen Kräften durchdrungen sind. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Protagonistin Miriam. Miriam ist ein Waisenmädchen, das von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht wurde.

Dieser sorgt dafür, dass ihre Haut langsam kristallisieren. „Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich durch das Schloss kämpfen und ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Ausrüstung und Beute sammeln, herstellen und freischalten, um Gebel, den Schöpfer des Schlosses, und dessen unzähligen Schergen und Höllenbosse zu besiegen, die dort auf sie warten“, hieß es in der offiziellen Beschreibung des Erstlings weiter.

„Bloodstained: Ritual of the Night“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

