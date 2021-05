Call of Duty Black Ops Cold War: Neue Spielmodi, kostenloses Testwochenende und doppelte Erfahrungspunkte

Activision und die zuständigen Entwickler von Treyarch haben ein neues Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht, um einige neue Inhalte und Verbesserungen ins Spiel zu bringen.

Unter anderem hat man in dieser Woche den Spielmodus „Rambos Waffenspiel“ veröffentlicht. In einer Rotation aus 20 Waffen sind auch ein Kampfbogen, die Kriegsmaschine, der RPG-7 und die Death Machine enthalten. Des Weiteren sind die Spieler mit einer Stim ausgerüstet, um sich am Leben zu halten. Die Entwickler haben auch erstmals 3v3-Feuergefecht ins Spiel gebracht. Somit kann man sich auf den kleinsten Karten in den Kampf begeben.

Treyarch hat auch den Muti-Team Elimination-Modus aktualisiert und einige Verbesserungen am Gameplay sowie der Benutzeroberfläche vorgenommen, die sich die Spieler gewünscht haben. Unter anderem wurde das Map-Voting freigeschaltet und die Sichtbarkeit der Pings verbessert.

Die Verantwortlichen haben auch ein kostenloses Testwochenende gestartet, sodass alle interessierten Spieler bis zum 1. Juni 2021 um 19 Uhr die Möglichkeit haben sowohl den Multiplayer- als auch den Outbreak-Modus zu spielen. Passend dazu beginnt am heutigen Abend auch ein Double XP-Wochenende, mit dem man dopppelte Erfahrungspunkte verdienen kann.

Alle weiteren Änderungen des neuesten Updates kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

Die Spiellisten der Woche

Multiplayer

Rambo’s Gun Game [NEU]

Die Hardpoint

Standoff 24/7 (über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar)

Multi-Team Elimination

Nuketown 24/7 (über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar)

12v12 Moshpit (über Schnellspiel auch in Hardcore verfügbar)

Party Games

3v3 Gunfight [NEU]

Multi-Team Moshpit

Zombies

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Cranked 2: No Time to Crank

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Mystery Munitions (PlayStation)

Onslaught Standoff (PlayStation)

