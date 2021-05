Call of Duty Modern Warfare: Zwei führende Mitarbeiter verlassen Infinity Ward

Nach „Call of Duty: Modern Warfare 3“ stand es um die Serienschöpfer von Infinity Ward nicht gut. Mit „Call of Duty: Ghosts“ konnte man die Spieler und Kritiker nicht mehr vollends überzeugen. Und um vor allem die Kampagnen zu verbessern, hatte man sich im Jahre 2014 zwei namhafte Entwickler von Naughty Dog ins Boot geholt.

Sie haben Call of Duty grundlegend verändert

Dabei handelt es sich um Taylor Kurosaki und Jacob Minkoff, deren Einfluss bereits in „Call of Duty: Infinite Warfare“ zu spüren war und in „Call of Duty: Modern Warfare“ zu voller Blüte heranreifte. Nun haben die beiden Entwickler, die als Narrative Director und Design Director tätig waren, bekanntgegeben, dass sie gemeinsam Infinity Ward verlassen.

In einem gemeinsamen Statement haben Kurosaki und Minkoff auf ihren Twitter-Accounts Folgendes mitgeteilt: „Anfang des Jahres haben wir entschieden Infinity Ward hinter uns zu lassen und eine seltene und aufregende neue Möglichkeit zu verfolgen.“

Dementsprechend kann man nur spekulieren, was sie in Zukunft planen. Zumindest haben sie bestätigt, dass sie weiterhin zusammenarbeiten werden. Somit kann man gespannt sein, was das erfolgreiche Duo auf die Beine stellen wird. Wie es in diesem Fall um das nächste „Modern Warfare“ steht, bleibt abzuwarten. Zum aktuellen Zeitpunkt müsste sich Infinity Wards nächster Teil mitten in der Entwicklung befinden, da der bekannte Zyklus eine Veröffentlichung für Ende 2022 anberaumt.

