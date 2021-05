Dragon Quest: HD-Remakes zu den ersten beiden Titeln geplant? Das sagt Serienschöpfer Yuji Horii

Es wird an einem HD-Remake zu "Dragon Quest 3" gearbeitet.

Im Zuge eines Livestreams zum 35. Geburtstag der „Dragon Quest“-Reihe kündigte Square Enix in dieser Woche gleich mehrere neue Titel an.

Darunter einen klassischen Nachfolger in Form von „Dragon Quest: XII The Flames of Fate“, eine Offline-Version von „Dragon Quest X“ sowie das Spin-off „Dragon Quest Treasures“, in dem junge Versionen der beiden „Dragon Quest XI“-Charaktere Erik und Mia in den Mittelpunkt rücken. Des Weiteren wurde ein 2D-HD-Remake zum Klassiker „Dragon Quest 3“ vorgestellt, das sich optisch recht offensichtlich am erfolgreichen „Octopath Traveller“ anlehnt und die Frage aufkommen ließ, ob noch weitere ältere „Dragon Quest“-Abenteuer entsprechende Neuauflagen spendiert bekommen könnten.

Serienschöpfer spricht über weitere Remakes

Auf Nachfrage bezog Yuji Horii, der kreative Kopf hinter der „Dragon Quest“-Reihe, Stellung zu dieser Frage und deutete an, dass auch er und sein Entwicklerteam „Dragon Quest“ beziehungsweise „Dragon Quest 2“ gerne in einem überarbeiteten Format zurückbringen würden. Spruchreif sie diesbezüglich aber noch nichts. Möglicherweise auch, weil sich die Entwickler erst einmal auf das Remake von „Dragon Quest 3“ konzentrieren möchten.

„Vielleicht können wir danach [Dragon Quest] 1 und 2 neu machen… also wären eins und zwei vielleicht eine unerwartete Überraschung“, führt Horii aus und fügte später hinzu: „Wir wollen es, aber es ist noch nicht offiziell.“

Allem Anschein nach ist die Ankündigung weiterer Remakes also nur noch eine Frage der Zeit.

