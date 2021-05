Horizon Forbidden West: Entwicklung auf Kurs – Update zum Releasetermin „in Kürze“

"Horizon: Forbidden West": Enthüllung des Releasetermins in Kürze?

Im Laufe des gestrigen Abends wurde uns das vielversprechende Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ im Rahmen einer ausführlichen Gameplay-Präsentation vorgestellt.

Da zuletzt noch einmal bekräftigt wurde, dass das neue Projekt aus dem Hause Guerrilla Games noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, rechneten nicht wenige damit, dass Sony Interactive Entertainment und das niederländische Studio die gestrige „State of Play“-Ausgabe nutzen werden, um den finalen Releasetermin von „Horizon: Forbidden West“ zu verkünden. Dazu kam es allerdings nicht.

Als schlechtes Vorzeichen sollten wir das Ganze aber wohl nicht deuten. Stattdessen richteten sich die verantwortlichen Entwickler von Guerrilla Games nach der Gameplay-Präsentation mit einem Tweet an die Fans und wiesen darauf hin, dass sich die Entwicklung von „Horizon: Forbidden West“ auf Kurs befindet. Weiter heißt es, dass wir uns bereits „in Kürze“ auf ein Update bezüglich des Releasetermins freuen dürfen.

Ob hiermit die Enthüllung eines konkreten Releasetermins gemeint ist, bleibt allerdings abzuwarten. „Horizon: Forbidden West“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und erzählt eine Geschichte, die sechs Monate nach den Geschehnissen von „Horizon: Zero Dawn“ einsetzt.

Im Nachfolger bekommt Aloy verschiedene neue Fertigkeiten spendiert und ist nun beispielsweise in der Lage, unter Wasser zu schwimmen oder frei zu klettern. Zu den neuen Gegnern gehört dieses Mal die Natur selbst, die mit mächtigen Stürmen das Land verwüstet, während die Maschinen das gesamte Leben auf der Erde auslöschen könnten.

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don't have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support!

— Guerrilla (@Guerrilla) May 27, 2021