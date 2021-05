PlayStation Now im Juni: Drei Sonic-Spiele werden hinzugefügt

Sonic erobert PlayStation Now. Drei Spiele werden in Kürze in das Streamingangebot aufgenommen. Es handelt sich um "Sonic Mania", "Sonic Forces" und "Team Sonic Racing".

Diese drei Games gesellen sich hinzu.

Segas erster Sonic-Central-Stream lieferte nicht nur Informationen zu den neusten Abenteuern des stacheligen Protagonisten. Auch bestätigte das Unternehmen nahezu beiläufig, dass drei bereits veröffentlichte Spiele den Streamingdienst PlayStation Now erobern werden. Dabei handelt es sich um die folgenden Games:

Sonic Mania

Sonic Forces

Team Sonic Racing

Die genannten „Sonic“-Abenteuer sollen am 1. Juni 2021 in das Programm von PlayStation Now aufgenommen werden und können im Anschluss von allen Abonnenten ohne Zusatzkosten in Angriff genommen werden.

Sowohl „Sonic Mania“ als auch „Sonic Forces“ wurden im Jahr 2017 veröffentlicht, wobei die Wertungen recht unterschiedlich ausfielen. Während „Sonic Mania“ ein eher traditionelles Sonic-Spiel ist und sich auf rasantes Plattforming konzentriert, wird „Sonic Forces“ als eine inoffizielle Fortsetzung von „Sonic Generations“ angesehen – mit dem bekannten Gameplay, bei dem der Spieler zwischen 2D und 3D wechselt. Der Metacsore

„Team Sonic Racing“ (PLAY3.DE-Test) ist wiederum der neueste Sonic-Titel. Damit erwartet euch ein durchschnittliches Kart-Rennspiel. Allerdings hebt es sich dadurch ab, dass die Spieler in Teams gegeneinander antreten. Ausgeliefert wird „Team Sonic Racing“ mit zahlrechen Strecken, von denen einige aus anderen Sonic-Rennspielen wie „Sonic & Sega All-Stars Racing“ portiert wurden.

Mehr zu PS Now:

PlayStation Plus im Juni 2021

Nicht nur PS Now erhält im Juni neue Spiele. Auch Abonnenten von PlayStation Plus kommen auf ihre Kosten. Die neuen PS Plus-Spiele des kommenden Monats wurden vor einigen Tagen angekündigt. Ohne Zusatzkosten herunterladen dürft ihr einen Monat lang „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“, „Star Wars: Squadrons“ und „Operation: Tango“.

