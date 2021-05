Far Cry 6: Keine lineare Handlung und kein politisches Statement zu Kuba

Ab Oktober werden sich die Spieler in einem Guerillakrieg begeben, der den Inselstaat Yara in Atem halten wird. Mit "Far Cry 6" möchte man jedoch weder eine lineare Geschichte erzählen noch ein politisches Statement setzen.

Ubisoft Montreal wird in dem kommenden Open World-Shooter „Far Cry 6“ die Geschichte eines Guerillakrieges erzählen, der im karibischen Inselstaat Yara stattfinden wird. Der Staatschef Antón Costillo entpuppt sich immer mehr als Diktator, den die Spieler in der Rolle des Guerillakämpfers Dani Rojas stürzen möchten.

Ihr habt die Wahl, welchen Weg ihr verfolgt

Der Narrative Director Navid Khavari hat in einigen Interviews über die Handlung gesprochen. Unter anderem verriet er den Kollegen von WCCFtech, ob die Handlung linear ablaufen wird:

„Für uns war es wichtig, die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass man in jede Richtung gehen kann, sobald sich einem Yara öffnet. Wir hatten die Aufgabe zu versuchten, dass die Erzählung tatsächlich funktioniert und sich anpasst, je nachdem in welcher Region oder in welchem Gebiet man beginnt. Falls ihr in die westlichen Regionen von Yara geht und dann in die östlichen oder zentralen Regionen springt oder sogar einen Angriff auf die Hauptstadt wagt, wird die Geschichte funktionieren. Wir haben diese Handlungsbögen, die in die gesamte Metageschichte eingebunden sind.“

Des Weiteren haben sich die Entwickler gegen die Verwendung des Wortes „Nebeninhalte“ entschieden, um allen Operationen und Geschichten, die man unter der lokalen Bevölkerung erlebt, mehr Bedeutung beizumessen. Es wird alles an Charaktere gebunden sein, die komplexe Ziele und Bedürfnisse haben, wobei man alles thematisch an die Revolution anpassen muss. Auch wenn nicht alle Charaktere zwingend über die Revolution sprechen, so wird ihr Leben von dem politischen Geschehen beeinflusst, was die Entwickler ebenfalls beleuchten möchten.

Kein politisches Statement, sondern eher ein Liebesbrief an die Guerillakultur

Allerdings stellt man sich bei solch einem Setting auch immer die Frage, ob die Entwickler ein politisches Statement abgeben möchten. Schließlich erinnert der Ansatz rund um Yara durchaus an Kuba und das politische Geschehen, das seit Jahrzehnten den Inselstaat bestimmt. Gegenüber TheGamer ging Khavari auf die Inspirationen ein:

„Die ursprüngliche Inspiration war der Guerillakrieg und was diese Guerillafantasie ist, die offensichtlich an die Revolution gebunden ist. Wenn man über Guerillas spricht, denkt man an die Guerillas der 1950er und 1960er und wir sind tatsächlich dorthin geflogen, um mit tatsächlichen Guerillakämpfern zu sprechen, die damals gekämpft hatten und wir haben uns einfach wirklich in ihre Geschichten verliebt. Aber wir verliebten uns auch in die Kultur und die Menschen, die wir trafen.

Allerdings habe man realisiert, dass Kuba eine komplizierte Insel ist und man hatte nicht das Gefühl, dass man die Geschichte des Landes unbedingt machen musste. Schließlich sollte das „Spiel kein politisches Statement zu dem machen, was speziell in Kuba geschieht.“ Stattdessen habe man sich von den Guerillabewegungen inspirieren lassen, die auf der ganzen Welt und in der gesamten Geschichte aufgetaucht waren. Die Insel von Yara sollte lediglich dabei helfen die Geschichte zu erzählen und sehr offen mit der eigenen Politik und der Inspiration umgehen zu können.

„Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S. die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen.

