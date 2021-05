Far Cry 6: Soll auf allen Plattformen gut laufen – PS5 und XSX erhalten 4K- und 60 fps-Unterstützung

Nach der gestrigen Enthüllung des Open World-Shooters „Far Cry 6“ sprach der Lead Gameplay Designer David Grivel von Ubisoft Montreal in einem ausführlichen Interview mit VGC auch über die Technik auf allen Plattformen. Dess „Far Cry 6“ wird nicht nur auf die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC kommen. Vielmehr wird der Shooter auch auf der PlayStation 4, der Xbox One und Google Stadia erhältlich sein, wenn er am 7. Oktober 2021 veröffentlicht wird.

Alle Versionen sollen überzeugen

Zwar wollte Grivel noch nicht allzu tief ins Detail gehen, jedoch soll das Spiel „sowohl auf der vorherigen Generation als auch der neuen Xbox Series und PS5-Generation“ gut laufen. Unter anderem sagte er:

„Ein Detail, dass ich zur neuen Generation hinzufügen kann, ist, dass es uns erlaubt das Spiel auf 60 fps und in 4K laufen zu lassen, was ziemlich cool ist. Ich teste es auf Kits in der Firma und ich kann definitiv sehen, dass es auf der neuen Generation ein großartiges Ding ist, aber das bedeutet nicht, dass die vorherige Generation in irgendeiner Form vernachlässigt wird. Wir sind dabei sehr, sehr vorsichtig, weshalb wir sehr bald mehr Details und mehr Informationen zeigen werden.“

Dementsprechend könnte es sein, dass Ubisoft bereits im Rahmen der E3 2021, die in zwei Wochen stattfinden wird, mehr zu „Far Cry 6“ enthüllen wird. Scheinbar wird man auch die verschiedenen Plattformen thematisieren, um die Spieler zu beruhigen, die befürchten, dass man die „alten“ Konsolen nur halbherzig unterstützt. Sobald weitere Informationen zu den technischen Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich in aller Ruhe noch einmal die gestrige Gameplay-Präsentation anschauen oder weitere Nachrichten zum Spiel lesen.

Quelle: VGC

