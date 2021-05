Horizon Forbidden West: State of Play-Ausgabe konnte Rekord aufstellen

"Horizon Forbidden West" ist schon vor dem Launch ein großer Erfolg. Die jüngste State of Play-Show, die sich dem Titel annahm, konnte einen Zuschauerrekord aufstellen.

Ein Termin wurde für "Horizon Forbidden West" noch nicht enthüllt.

In dieser Woche konnte erstmals ein Blick auf das Gameplay von „Horizon Forbidden West“ geworfen werden. Viele Fans der noch recht jungen Marke waren sehr interessiert, was sich auch bei den Zuschauerzahlen bemerkbar machte.

Meistgesehene State of Play-Folge für ein Einzelspiel

Ausgestrahlt wurde die Premiere über eine neue State of Play-Show, die hinsichtlich der Zugriffe vorangegangene Folgen deutlich in den Schatten stellen konnte. Laut Benji-Sales, einem unabhängigen Marktanalysten, ist die State of Play-Folge zu „Horizon: Forbidden West“ die meistgesehene Präsentation dieses Formates, die sich auf ein einzelnes Spiel der PlayStation Studios konzentrierte.

Benji-Sales verwies in seinem Tweet auf die folgenden Zuschauerzahlen:

Horizon Horizon Forbidden West – 2,3 Millionen

Demons Souls – 2,2 Millionen

Ghost of Tsushima – 1,9 Millionen

The Last of Us Part 2 – 1,5 Millionen

Ratchet and Clank Rift Apart – 960.000

Hierbei ist zu beachten: Die 2,3 Millionen Views der State of Play-Ausgabe von „Horizon Forbidden West“ wurden bereits drei Stunden nach der Ausstrahlung erreicht. Mittlerweile steht der Zähler bei 2,6 Millionen. Das nochmals separat auf Youtube veröffentlichte Gameplay-Video wurde inzwischen mehr als 3,3 Millionen Mal angeschaut. Über 163.000 Zuschauer waren begeistert und zeigten den Daumen nach oben. Rund 3.400 Zuschauer – und somit rund 2 Prozent – wählten den Daumen, der nach unten zeigt.

„Es gab schon State of Plays, die frequentierter waren als diese, aber das waren solche, die mehrere Spiele/Showcases beinhalteten“, so die weitere Erklärung. Leider wurden keine Informationen über das Veröffentlichungsdatum des Spiels geteilt, auch wenn die Entwicklung anscheinend „auf dem richtigen Weg“ ist und wir ein Update über das Veröffentlichungsdatum des Spiels „sehr bald“ bekommen werden.

Wie hat euch das Gameplay von „Horizon Forbidden West“ gefallen? Und ist der Titel für euch ein Day-One-Kauf?

