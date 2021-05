Capcom: Produzent Peter Fabiano verlässt das Unternehmen nach 13 Jahren

Peter Fabiano arbeitete zuletzt unter anderem am Remake von "Resident Evil 3".

Zu den bekanntesten Köpfen von Capcom im Westen dürfte zweifelsohne Peter Fabiano gehören, der in der Vergangenheit an zahlreichen Projekten des japanischen Publishers mitwirkte.

Wie im Rahmen eines aktuellen Statements mitgeteilt wurde, entschloss sich Fabiano nach 13 Jahren nun dazu, sich nach neuen Herausforderungen umzuschauen und Capcom zu verlassen. Eigenen Angaben zufolge wird sich Fabiano den „Destiny“-Machern von Bungie anschließen. Beim im US-amerikanischen Bellvue ansässigen Studio wird Fabiano zukünftig den Posten des Production-Discipline-Managers bekleiden.

Fabiano bedankt sich bei Capcom

„Es ist schwer, dies am besten zu schreiben, daher habe ich mich dazu entschieden, es einfach zu halten: Vielen Dank an alle bei Capcom, dass ich in den letzten 13 Jahren mit Ihnen zusammen wachsen durfte“, kommentierte Fabiano seinen Abschied. „Ich bin dankbar und werde die Erfahrung für immer in Ehren halten.“

„Danke an alle innerhalb und außerhalb des Studios, die mich über die Jahre unterstützt haben. Ich habe eine neue Position bei Bungie angenommen, arbeite mit einigen großartigen Leuten zusammen und setze meine Reise fort. Halten die Augen offen Hüter.“

Zu den erfolgreichsten Projekten, an denen Fabiano bei Capcom arbeitete, gehören „Resident Evil Village“, „Ghosts ‘n Goblins: Resurrection“ sowie die Remakes zu „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“.

