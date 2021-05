Battlefield 6: Insider spricht von einem Alpha-Test im Juli

"Battlefield 6" wird im Juni vorgestellt.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde kürzlich von offizieller Seite bestätigt, dass „Battlefield 6“ im Laufe des kommenden Monats endlich enthüllt wird.

Abgesehen davon wurden bisher jedoch keine weiteren Details zum nächsten großen First-Person-Shooter aus dem Hause DICE genannt. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen der als verlässliche Quelle geltenden Insider Tom Henderson. Wie dieser via Twitter zu verstehen gibt, bereitet DICE derzeit den Start eines Alpha-Tests vor, der bereits im Juli und somit in einigen Wochen zur Verfügung gestellt werden soll.

Offizielle Ankündigung auf dem EA Play 2021-Event?

Wie Henderson ausführte, könnte der Alpha-Test von „Battlefield 6“ im Zuge des EA Play 2021-Events angekündigt und gleichzeitig gestartet werden. „Die Battlefield-Alpha sollte im Juli stattfinden. Die Ankündigung erfolgt im Rahmen von EA Play. Das könnte so eine ‚Oh und die Battlefield Alpha ist jetzt zum Spielen verfügbar‘-Ankündigung am Ende des Events sein“, so der Insider weiter.

Electronic Arts und DICE wollten die Angaben von Henderson bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen. Sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, dann könnte die offizielle Ankündigung der Alpha jedoch schon in ein paar Wochen erfolgen. So findet das EA Play-Event in diesem Jahr am 22. Juli statt.

„Battlefield 6“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht genannten Termin erscheinen.

The #BATTLEFIELD Alpha should be July, with the announcement being made at EA Play. Could be a „Oh and the Battlefield Alpha is available to play right now“ type of deal at the end of the event. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 29, 2021

