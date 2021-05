Crysis 3 Remastered: Crytek sorgt für weiteren Hinweis

Die Ankündigung wird voraussichtlich im Laufe des Sommers erfolgen.

Cryteks Teaserei geht in die nächste Runde. Nachdem der Entwickler mit einem Tweet einen Hinweis darauf lieferte, dass an einem Remaster des zweiten Teils der Ego-Shooter-Serie „Crysis“ gearbeitet wird, brachte das Unternehmen am Wochenende auch eine aufgepimpte Version des dritten Teils ins Gespräch.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Reihe wurde ein Tweet freigeschaltet, der ein Bild aus dem dritten Teil der Reihe offenbart. In den Antworten sorgte Crytek selbst für mehr Klarheit reagierte einfach mit einer „3“.

3 — Crysis (@Crysis) May 28, 2021

Momentan sieht es danach aus, dass sowohl „Crysis 2“ als auch der Nachfolger in einer überarbeiteten Version neu aufgelegt werden. Weitere Teaser, mögliche „Leaks“ und schließlich die Ankündigung dürften in den kommenden Wochen für mehr Details sorgen.

Erst letztes Jahr brachten Crytek und Saber Interactive „Crysis Remastered“ auf den Markt, eine Neuauflage des ersten Spiels der Serie. Basierend darauf, wie sich das Spiel kommerziell schlagen konnte, scheint die Neuveröffentlichung der kompletten Trilogie inzwischen beschlossene Sache zu sein.

Es ist recht wahrscheinlich, dass Crytek eines der Online-Events der nächsten Wochen nutzen wird, um die Neuauflage offiziell anzukündigen. Vor allem die digitale E3 2021, die vom 12. bis zum 15. Juni 2021 stattfindet, würde sich für die Ankündigung der Remastered-Version von „Crysis 2“ sicherlich eignen.

Offen ist beispielsweise, ob Crytek beide Titel in einem einzigen Bundle auf den Markt bringen wird, „Crysis 2 Remastered“ und „Crysis 3 Remastered“ separat verkauft oder den Spielern die Wahl lässt.

Was haltet ihr von den Remastern? Seid ihr nach den Erfahrungen mit „Crysis Remastered“ (Metascore von nur 59) interessiert oder würdet ihr lieber einen komplett neuen Teil sehen?

