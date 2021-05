PlayStation Now im Juni: Die neuen Spiele in der Übersicht

Seit heute ist offiziell, welche Spiele im kommenden Monat Bestandteil des PS Now-Angebots sein werden. Ihr dürft euch schon einmal auf "The Witcher 3", "Slay the Spire", den "Car Mechanic Simulator" und drei Teile aus der "Sonic"-Reihe freuen.

Zum 30. Geburtstag von Sonic gibt es gleich drei Ableger aus der langjährigen Spielereihe.

Auch im neuen Monat gibt es im Abonnement-Service PlayStation Now mehrere Neuzugänge. Damit wird unter anderem der 30. Geburtstag des weltbekannten Igels Sonic gefeiert. Gleich drei Titel aus der langjährigen „Sonic“-Reihe werden im ersten Sommermonat in das Streaming-Angebot aufgenommen. Mit „The Witcher 3“ bekommt ihr eine weitere Perle geliefert. Außerdem kommt ihr in den Genuss einer Neuauflage des Prügelspiels „Virtua Fighter 5“.

Diese und noch weitere Titel seht ihr in der folgenden Übersicht:

Team Sonic Racing

Ein packender Arcade-Racer, in dem verschiedenste Charaktere aus dem „Sonic“-Universum auf der Rennstrecke gegeneinander antreten. Ähnlich wie bei „Mario Kart“ könnt ihr von Power-Ups und Ähnlichem Gebrauch machen. Die spielbaren Figuren wurden in drei Charaktertypen unterteilt und die Fahrzeuge könnt ihr individuell anpassen.

Erstveröffentlichung: 21. Mai 2019

Metascore: 72 Punkte

User-Score: 7,4 Punkte

Aktueller Preis: 19,99 Euro

Sonic Mania

Ein Retro-Abenteuer im 2D-Look. Ihr könnt hier zwischen Sonic, Tails und Knuckles auswählen, von denen jeder individuelle Fähigkeiten besitzt. Es gibt sowohl einen Wettkampf- als auch einen Koop-Modus, in dem ihr mit beziehungsweise gegen eure Freunde spielen könnt.

Erstveröffentlichung: 15. August 2017

Metascore: 86 Punkte

User-Score: 8.0 Punkte

Aktueller Preis: 9,99 Euro

Sonic Forces

Baut mit Sonic eine eigene Armee auf, um die von Dr. Eggman eroberte Welt zu retten. Wie auch sonst erwartet euch dank Sonics Geschwindigkeit rasante Action.

Erstveröffentlichung: 7. November 2017

Metascore: 57 Punkte

User-Score: 6.6 Punkte

Aktueller Preis: 9,99 Euro

The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition

Das hochgelobte Open World-Rollenspiel von CD Projekt RED ist im Juni Bestandteil des PS Now-Angebots. Als der Hexer Geralt von Riva erkundet ihr eine fantasiereiche Spielwelt, in der ihr verrückte Dinge erleben werdet. Weil es sich um die Game of the Year-Edition handelt, könnt ihr zusätzlich alle 16 DLCs und die Erweiterungen „Hearts of Stone“ und Blood and Wine“ spielen.

Der Titel ist bis zum 6. September verfügbar.

Erstveröffentlichung: 19. Mai 2015

Metascore: 92 Punkte

User-Score: 9.2 Punkte

Aktueller Preis: 29,99 Euro

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Im PS4-exklusiven Titel könnt ihr erneut mit zahlreichen Charakteren aus der „Virtua Fighter“-Reihe drauflos prügeln. In dieser Neuauflage sind mehrere Online-Funktionen enthalten wie beispielsweise Turniere mit bis zu 16 Spielern verfügbar.

Auch für PlayStation Plus-Mitglieder ist „Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown“ verfügbar. Und zwar bis zum 5. Juli.

Erstveröffentlichung: 1. Juni 2021

Metascore: –

User-Score –

Aktueller Preis: 29,99 Euro

Slay the Spire

Ein Fantasy-Titel, der sich durch Roguelike- und Kartenspiel-Elemente auszeichnet. Erschafft euch euer eigenes Kartendeck und stellt euch unberechenbaren Kämpfen. Dieses Spiel ist bis zum 6. Dezember verfügbar.

Erstveröffentlichung: 14. November 2017

Metascore: 88 Punkte

User-Score: 6.9 Punkte

Aktueller Preis: 24,99 Euro

Car Mechanic Simulator

Wie der Name schon verrät handelt es sich um eine Simulation, in der ihr in die Rolle eines Automechanikers schlüpft. Baut euch eure eigene Werkstatt auf und nehmt zusätzlich an Autoversteigerungen teil.

Erstveröffentlichung: 28. Juli 2017

Metascore: –

User-Score 6,1 Punkte

Aktueller Preis: 16,49 Euro

Worauf sich die PS Plus-Nutzer im Juni freuen dürfen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Related Posts

Das neueste Video von PlayStation DACH zeigt von den oben aufgezählten Spielen jeweils eine kurze Vorschau.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Now