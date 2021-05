Scarlet Nexus: Die Demo zum Rollenspiel stellt sich dem Performance-Check

"Scarlet Nexus" erscheint Ende Juni 2021.

Nachdem die Demo zum Action-Rollenspiel „Scarlet Nexus“ zunächst nur für die Xbox One beziehungsweise die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, wurden in der vergangenen Woche auch die PlayStation-Systeme versorgt.

Wenige Tage nach der Veröffentlichung der Probefassung für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 wurde eine Performance-Analyse zur Verfügung gestellt, in der der Frage nachgegangen wird, was die Demo auf den Konsolen der neuen Generation technisch zu bieten hat. Sollte die Demo repräsentativ für das finale Spiel sein, dann wird es auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X laut „ElAnalistaDeBits“ keine sichtbaren Unterschiede geben.

Etwas schnellere Ladezeiten auf der PS5

Wie es in der Performance-Analyse heißt, wird „Scarlet Nexus“ sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X in der 2160p-Auflösung dargestellt und bietet weitestgehend stabile 60 Bilder die Sekunde. Lediglich in hektischen Momenten wie den Kämpfen kommt es zu kleineren Framerate-Drops. Technisch zurückstecken muss dabei lediglich die Xbox Series S, die „Scarlet Nexus“ immerhin noch in der 1440p-Auflösung stemmt.

Während zwischen der Xbox Series X und der PlayStation 5 grafisch kaum Unterschiede zu sehen sind, lädt die Umsetzung für Sonys Konsole ein paar Sekunden schneller als ihr Pendant für die Xbox Series X beziehungsweise Xbox Series S. Abschließend merkt „ElAnalistaDeBits“ an, dass seine PS5 beim Spielen von „Scarlet Nexus“ etwas lauter war, als es bei ihm normalerweise der Fall ist.

Die finale Version von „Scarlet Nexus“ wird am 25. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

