CD Projekt: Kein neues AAA-Spiel in Arbeit – Fokus liegt weiter auf Cyberpunk 2077

CD Projekt arbeitet weiter an der Optimierung von "Cyberpunk 2077".

In der Vergangenheit wiesen die Verantwortlichen des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt mehrfach darauf hin, dass das Unternehmen zukünftig neu aufgestellt werden soll.

Damit soll CD Projekt in die Lage versetzt werden, an gleich mehreren großen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Wie im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal bestätigt wurde, wird es zu diesem Szenario frühestens im Jahr 2022 kommen, da CD Projekt derzeit nicht an neuen Triple-A-Titeln arbeitet. Stattdessen ist der größte Teil der Belegschaft weiterhin mit der Optimierung des Ende 2020 veröffentlichten Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ beschäftigt.

CD Projekt bereitet neue Projekte vor

Weiter heißt es allerdings, dass sich bereits neue Projekte in der Vorbereitungsphase befinden. „Wie wir während des Strategie-Updates angekündigt haben, planen wir, ab 2022 mit der AAA-Entwicklung zu beginnen. Dies ist ein Jahr der Transformation, es gibt noch viel mehr Arbeit an Cyberpunk. Ein großer Teil des Teams arbeitet noch immer an Cyberpunk, aber definitiv gibt es Teams, die zukünftige unangekündigte Projekte vorbereiten“, führt CD Projekt zu diesem Thema aus.

Das Studio weiter: „Ich würde sagen, ein Drittel des Cyberpunk-Teams […] arbeitet an einer unangekündigten Sache, aber es ist nicht so, dass wir uns parallel in einer AAA-Entwicklung befinden. […] Fast die Hälfte des Cyberpunk-Teams arbeitet weiter an Cyberpunk selbst und [der] Next-Gen-Edition. Dann haben wir Teams, die die Arbeit an unangekündigten AAA-Linien vorbereiten.“

Die technisch aufpolierte Next-Gen-Fassung von „Cyberpunk 2077“ wird im Laufe des Jahres für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

