Crysis Remastered Trilogy: Mit Trailer für PS4, Switch und Xbox One angekündigt

Auch auf den neuen Konsolen könnt ihr die Remaster-Versionen spielen.

Nach mehreren Andeutungen und Teasern hält sich die Überraschung in Grenzen, doch nun ist es offiziell: Crytek hat die „Crysis Remastered Trilogy“ angekündigt. Sie soll im Herbst für PC und Konsolen auf den Markt gebracht werden.

Das Paket umfasst die Singleplayer-Remaster-Versionen von „Crysis“, „Crysis 2“ und „Crysis 3“, die in Zusammenarbeit mit Saber Interactive „für Current-Gen Konsolen und PCs optimiert“ wurden.

Das Bundle wird „für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar“ gemacht. Besonders flüssig sollen die Spiele auf der PS5 und Xbox Series X/S laufen, so das Unternehmen in der heutigen Pressemeldung.

Auf New-Gen-Konsolen via Abwärtskompatibilität

Die recht schwammige Formulierung der Ankündigung lässt es bereits vermuten: Dem offiziellen Trailer zum Bundle lässt sich entnehmen, dass der Launch der „Crysis Remastered Trilogy“ neben der Switch und dem PC für die Konsolen PS4 und Xbox One erfolgen wird. Auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S laufen die Spiele über die Abwärtskompatibilität.

„Cryis Remastered“, das mit einem Metascore von 59 nicht punkten konnte, ist schon seit dem vergangenen Jahr erhältlich. Auch die Remaster-Versionen von „Crysis 2“ und „Crysis 3“ sollen in Zukunft einzeln den Handel erreichen.

„Mit der Neuauflage der Franchise soll vor allem denjenigen Spielern, die noch nicht mit der Geschichte von Crysis vertraut sind, die Möglichkeit gegeben werden, das gesamte Epos neu zu erleben“, so Crytek.

Als Spieler reist ihr in der Trilogie von den Inseln Nordkoreas bis nach New York, wo ihr die Menschheit vor einem tödlichen Virus bewahren sollt. Im Finale geht es auf eine Rachemission, um die ganze Wahrheit über C.E.L.L. zu erfahren.

Weitere Meldungen zu Crysis Remastered:

„Wir freuen uns sehr, die Rückkehr der ikonischen Crysis-Spiele in einem einzigen Bundle ankündigen zu können, aufbereitet für eine neue Hardware-Generation“, so Steffen Halbig, der Projektleiter. „Jedes Spiel wurde verbessert, um nicht nur schön auszusehen, sondern sich auch so zu spielen – und das auf den Plattformen von heute.“

