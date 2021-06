Kindertags-Special: 6 tolle Games für den Nachwuchs

Am ersten Juni eines jeden Jahres wird der Kindertag gefeiert! Auch wir wollen die Kleinsten in unserer Gesellschaft würdigen und haben ein paar Spiele zusammengetragen, die sich perfekt für Kinder eignen. Viele davon könnt ihr sogar im Couch-Koop spielen!

Eure Kinder wollen unbedingt an der Konsole zocken oder am Liebsten direkt bei euch im Game mitspielen? Kein Wunder, schließlich ist Gaming ein tolles Hobby, das oft auch gemeinsam großen Spaß macht. Doch nicht jedes Spiel ist für Kinder geeignet.

Wir haben für euch deshalb heute 6 Spiele für Kinder zusammengetragen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Lasst sie euren Nachwuchs spielen oder schnappt euch einen weiteren Controller und steigt hier und da mit ein! Jedes einzelne von ihnen ist auch für Erwachsene absolut empfehlenswert!

Astro’s Playroom

Wenn ihr eine PlayStation 5 besitzt, wird Astro’s Playroom automatisch in eurer Sammlung hinzugefügt. Der kleine Roboter hat die Aufgabe, euch die neue Konsole und den DualSense Controller näher zu bringen. Daraus ist ein komplettes Spiel geworden, in dem ihr hüpft, klettert und in lustigen Kostümen so manches Level durchquert.

Dabei lernt ihr ganz nebenbei die neuen Funktionen des Wireless-Controllers kennen. Während Kinder den lustigen Roboter führen, können sich Erwachsene über die an jeder Ecke versteckten PlayStation-Referenzen erfreuen.

Unrailed!

Züge üben eine riesige Faszination auf Kinder und Erwachsene aus. Mit Unrailed! von Daedalic Entertainment könnt ihr den Schienenfahrzeugen ganz nahe kommen, denn ihr müsst sie im wahrsten Sinne des Wortes über die Strecke führen. Anstatt den Zug zu steuern, ist es hier eure Aufgabe, eine Schienenstrecke zu erstellen. Und das ist gar nicht so einfach!

Der Zug fährt schon kurz nach Beginn des Spiels los und ihr müsst so schnell wie möglich Material sammeln und Einzelteile herstellen, damit der Zug nicht entgleist. Am Meisten Spaß macht Unrailed! im Couch-Koop-Modus mit der ganzen Familie. Unser Tipp: teilt jedem Mitspieler eine feste Aufgabe zu, sonst kommt es schnell zum Chaos!

Fall Guys

Wir kommen nicht umher, die bunten Bohnen in diese Liste aufzunehmen. Fall Guys ist unglaublich lustig, kostenlos im PS Store verfügbar und kommt nahezu ohne Gewalt aus. Zumindest, wenn man das Durchbrechen von Türen und Schubsen anderer Fall Guys nicht mitzählt.

In diesem Battle Royale-Spiel werdet ihr zu einer von 60 Bohnen, die über einen Hindernisparcour ins Ziel kommen wollen. Geschicklichkeit, ein bisschen Mut und eine ordentliche Prise Glück können hier nicht schaden. Frustmomente und Lachanfälle, weil die Bohne mal wieder umgefallen ist oder geschuppst wurde, inklusive.

Lost Words: Beyond the Page

Lost Words: Beyond the Page ist mit seinem Wasserfarben-Look einfach wunderschön anzusehen und erinnert schon fast an eine Gute-Nacht-Geschichte aus Künstlerhand. Hier schlüpft ihr in die Rolle des jungen Mädchens mit dem Namen Izzy, die im Laufe des Spiels lernen muss, auch mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen.

Indem ihr mit den Wörtern aus ihrem Tagebuch interagiert, werdet ihr knifflige Rätsel lösen und sogar Plattformer-Elemente beherrschen. Die fesselnde Geschichte stammt aus der Feder der renommierten Autorin Rhianna Pratchett und nimmt Kinder sowie Erwachsene gleichermaßen mit auf eine mutige Reise.

The LEGO Movie 2 Videogame

Stellvertretend für so ziemlich jedes LEGO-Spiel haben wir hier The LEGO Movie 2 Videogame für euch und eure Kinder ausgesucht. Familienfreundlicher Konsolenspaß per excellence! Hinter jeder Ecke erwarten euch hier nicht nur die typischen Klötze, aus denen die gesamte Welt gemacht ist, sondern auch jede Menge alberner Humor.

Dieses Mal muss sich Protagonist Emmet gemeinsam mit seinen Freunden gegen außerirdische Monsterinvasoren stellen, die Menschen entführen und die Stadt zerstören. Das könnt ihr nicht durchgehen lassen!

Little Big Planet 3

Sackboy ist perfekt für einen lustigen Spielenachmittag Zuhause. Der namensgebende Protagonist sieht nicht nur putzig aus, er ist auch noch ganz schön flink! Sackboy und seine handgemachten Freunde erleben zahlreiche Abenteuer in den detaillierten Welten. Hier muss sich jeder auf den anderen (und seine Fähigkeiten) verlassen können, um die abwechslungsreichen Level zu meistern.

Neben der Story gibt es außerdem die Möglichkeit, in die Welten anderer Sackboy-Spieler einzutauchen oder selbst ein Level zu erstellen.

Welche Games spielt ihr gern mit euren Kindern (oder seht ihnen heimlich dabei zu)?

