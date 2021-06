Nintendo Switch: Launch des Pro-Modells in Europa erst 2022?

Bisher unbestätigten Berichten zufolge soll das überarbeitete Pro-Modell der Switch noch in dieser Woche enthüllt werden. Wie nun berichtet wird, könnte der Launch in Europa noch bis 2022 auf sich warten lassen.

Erscheint die Switch Pro erst 2022 in Europa?

Während sich Nintendo nach wie vor bedeckt hält, schoss sich die Gerüchteküche in den vergangenen Tagen erneut verstärkt auf die mögliche Pro-Version der Switch ein.

Zuletzt wurde berichtet, dass die neue Variante der Switch bereits am Donnerstag dieser Woche offiziell enthüllt werden könnte. Aktuellen Berichten zufolge müssen sich die europäischen Spieler auf eine längere Wartezeit einstellen. Wie Jeff Grubb von Games Beat berichtet, soll die Pro-Version der Switch in der Tat in diesem Jahr veröffentlicht werden – allerdings nur in Japan und den USA. Die europäischen Spieler hingegen werden sich laut Grubb bis 2022 gedulden müssen.

Eine offizielle Bestätigung steht weiter aus

Woher Grubb seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er leider nicht. Hinzukommt, dass Nintendo die Angaben des Games Beat-Redakteurs bisher nicht kommentierte. Den unbestätigten Berichten zufolge wird die Switch Pro im Docked-Modus mit einer Unterstützung der 4K-Auflösung versehen und bietet zudem ein neues 7 Zoll-OLED-Display.

Zum Thema: Nintendo Switch Pro: Release-Zeitraum, Preis und Ankündigung – Insider-Informationen

Des Weiteren war von vereinzelten Titeln die Rede, die lediglich für die neue leistungsstarke Version der Switch veröffentlicht werden könnten. Laut der Einschätzung des Analysten Matthew Kanterman könnte Nintendo mit einem Mid-Gen-Upgrade den Lebenszyklus der Switch deutlich verlängern und gleichzeitig auf die Markteinführung der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S reagieren.

Möglicherweise erfahren wir in dieser Woche mehr.

Quelle: Jeff Grubb (Twitch)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch