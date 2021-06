Watch Dogs Legion: Aiden Pearce in Aktion – Das Intro zu „Bloodlines“ veröffentlicht

Anfang des kommenden Monats erscheint mit "Bloodlines" die neueste Erweiterung zum Open-World-Abenteuer "Watch Dogs Legion". Zur Einstimmung stellte Ubisoft das offizielle Intro zu "Bloodlines" bereit, in dem unter anderem der Protagonist Aiden Pearce zu sehen ist.

"Watch Dogs Legion": Die "Bloodline"-Erweiterung erscheint Anfang Juli.

Zu den in den vergangenen Monaten bestätigten Inhalten, mit denen die „Watch Dogs Legion“-Community bedacht wird, gehört unter anderem die „Bloodlines“ genannte Download-Erweiterung.

Diese wird Anfang Juli veröffentlicht und bietet euch laut offiziellen Angaben einen komplett neuen Handlungsstrang, in dem ihr euch auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen dürft. So feiert in „Bloodlines“ niemand geringeres als Aiden Pearce, der Protagonist des ersten „Watch Dogs“-Titels, ein Comeback. Zur Einstimmung auf den kommenden DLC stellte Ubisoft nun das Intro zu „Bloodlines“ zur Ansicht bereit.

Ein neues Abenteuer mit Aiden Pearce

Wie Ubisoft im Rahmen der offiziellen Ankündigung bekannt gab, handelt es sich bei „Bloodlines“ um einen neuen Story-DLC, der euch mit neuen Helden, frischen Missionen, neuen Schauplätzen und mehr versorgt. Mit Aiden Pearce aus dem originalen „Watch Dogs“ sowie Wrench aus „Watch Dogs 2“ kehren dabei zwei bekannte Charaktere der Reihe zurück und können sowohl im neuen Handlungsstrang als auch online gespielt werden.

Vor „Bloodlines“ erscheint heute aber erst einmal das umfangreiche Update auf die Version 4.5. Dieses bereichert „Watch Dogs Legion“ unter anderem durch einen Performance-Modus, der euch auf den New-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X eine Unterstützung von 60FPS liefert. Ebenfalls an Bord befindet sich der „Legion of the Dead“ genannte Online-Modus, zu dem wir hier erste Details und passende Spielszenen zusammengefasst haben.

„Watch Dogs Legion“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S un Stadia erhältlich.

