Watch Dogs Legion: Neuer Modus ‚Legion of the Dead‘ startet heute – Gameplay & Details

Im Laufe des heutigen Tages wird das Open-World-Action-Abenteuer "Watch Dogs Legion" mit dem umfangreichen Update auf die Version 4.5 bedacht. Wie bekannt gegeben wurde, hält mit diesem der neue PvE-Multiplayer-Modus "Legion of the Dead" Einzug.

Am heutigen Dienstag wird Ubisofts Open-World-Action-Titel „Watch Dogs Legion“ mit dem umfangreichen Update auf die Version 4.5 bedacht.

Zu den Verbesserungen, die mit dem heutigen Patch Einzug halten, gehört unter anderem ein Performance-Modus, der auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 eine 60FPS-Unterstützung mit sich bringt. Wie kurz vor dem Release des Updates 4.5 bestätigt wurde, bringt dieses zudem einen neuen PvE-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler mit sich, der den Namen „Legion of the Dead“ tragen wird.

Legion of the Dead startet im Alpha-Status

In „Legion of the Dead“ stehen die Spieler vor der Aufgabe, sich gegen Horden von Untoten zu behaupten, Versorgungspakete zu bergen und anschließend sicher den Extraction Point zu erreichen. Neben verschiedenen Waffen stehen euch dabei bekannte Gagdets aus der Hauptreihe zur Verfügung – darunter die Dronen. Laut Online-Director Jean-Pascal Cambiotti startet „Legion of the Dead“ im Alpha-Status und soll auf Basis des Community-Feedbacks kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert werden.

„Ich denke, es macht von Natur aus Spaß, mit Zombies zu spielen, jenseits der sofortigen Befriedigung, wenn man sie tötet. Wir haben uns von den zahlreichen Darstellungen von Zombies in der Populärkultur inspirieren lassen und im Spiel die Entscheidung getroffen, Zombies langsamer, aber tödlich zu machen“, führte Cambiotti aus. „Sie können als Gameplay-Tool verwendet werden, um Chaos zu verursachen, indem Sie sie in befestigte Albion-Layouts locken, während Sie sich hineinschleichen und Ihre kostbare Munition für einen weiteren Kampf aufheben.“

Anbei ein umfangreiches Gameplay-Video, das euch einen ausführlichen Blick auf die Alpha-Version von „Legion of the Dead“ ermöglicht und den neuen Modus in Aktion zeigt. Zu sehen sind zahlreiche Feuergefechte sowie der Einsatz der Drohne, die euch das Leben bei einer geschickten Nutzung deutlich erleichtern kann.

