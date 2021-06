Abandoned: PS5-App lässt euch zukünftige Trailer in Echtzeit anschauen

Die Entwickler des Survival-Shooters "Abandoned" kündigten über Twitter eine PS5-App an, die in diesem Monat erscheinen wird. Damit könnt ihr alle zukünftig veröffentlichten Spielszenen in Echtzeit ansehen.

"Abandoned" erhält eine eigene PS5-App.

Wenn ihr eine PS5 besitzt und Interesse an „Abandoned“ habt, solltet ihr den 20. Juni im Hinterkopf behalten. An diesem Tag veröffentlichen die Blue Box Game Studios eine App für die neue Sony-Konsole, in der ihr euch alle zukünftigen Trailer und Gameplay-Szenen in Echtzeit ansehen könnt. Die gezeigten Clips werden wohl nicht nur exportiert, sondern von der PS5 verarbeitet.

Falls ihr die Ankündigung verpasst habt: Das besagte Entwicklerstudio kündigte mit „Abandoned“ einen realistischen Survival-Shooter an, der Ende des Jahres für die PS5 erscheinen soll. Schnell wurde vermutet, dass dieses Projekt von der Entwickler-Legende Hideo Kojima stammt. Diese Annahme wurde jedoch vom Entwickler selbst dementiert.

Im Spiel übernimmt ihr die Kontrolle von Jason Longfield, der ohne Erinnerungen in einem Wald aufwacht. Schon bald erfährt Jason, dass er einer Entführung zum Opfer gefallen ist. Das Ziel ist es, zu überleben und dem Wald zu entfliehen. Dafür müsst ihr eure knappe Munition genau einteilen, eure Wunden versorgen und Feinden bestenfalls aus dem Weg gehen.

4K und 60 FPS werden angestrebt

Euch erwartet ein cineastisches Spielerlebnis, das voraussichtlich in einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde dargestellt wird. Die Entwickler sind jedenfalls auf einem guten Weg:

Das erste Gameplay-Video werden wir wahrscheinlich auf der E3 2021 zu sehen bekommen. Das verriet der zuständige Game Director in einem Interview. Die weltbekannte Messe findet dieses Jahr vom 12. bis zum 15. Juni in virtueller Form statt.

