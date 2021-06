Dark Horse Games: Comicverlag gründet Abteilung für Videospiele

Mit Dark Horse Games will der US-amerikanische Comicverlag Dark Horse Comics bald auch im Videospielbereich mitmischen. Um eigene Marken umzusetzen, werden bereits Gespräche mit verschiedenen Entwicklerstudios geführt.

"Hellboy" zählt zu den bekanntesten Marken von Dark Horse Comics.

Das Verlagshaus Dark Horse Comics gab in einer Pressemitteilung (via Gematsu) bekannt, mit Dark Horse Games eine eigene Videospiel-Abteilung gegründet zu haben, um Adaptionen basierend auf den eigenen Marken zu realisieren. Die Verantwortlichen setzten sich als Ziel, in Kooperation mit Lizenzpartnern „einzigartige Erlebnisse“ zu erschaffen, welche auf dem reichhaltigen Portfolio des Unternehmens basieren sollen.

Dark Horse Games: Abteilung führt Gespräche für „AAA-Games“

Laut Mike Richardson, dem Gründer und Präsidenten von Dark Horse Comics, sei nun „perfekte Zeitpunkt gekommen, um unsere Vision auf den Gaming-Bereich auszuweiten. Dark Horse Games bietet uns aufregende neue Möglichkeiten, mit Fans aller Art auf einer Vielzahl von Plattformen in Kontakt zu treten.“

Hieran anschließend heißt es, Dark Horse Games befände sich gegenwärtig bereits in Gesprächen mit „einigen der weltweit besten Studios“, um so letztendlich „AAA-Lizenztitel auf Basis der riesigen Bibliothek von Dark Horse Comics“ zu kreieren, die in den kommenden Jahren auf diversen Plattformen, darunter auch den Konsolen und dem PC, veröffentlicht werden sollen.

Des Weiteren plane Dark Horse Games, sich intern auf die Erneuerung älterer, weniger etablierter Videospieltitel zu konzentrieren. Zudem seien ebenfalls Multimedia-Projekte geplant, darunter Anime- sowie Webtoon-Animationen, die in Verbindung zu hauseigenen Marken stehen. Auch in diesem Bereich würden bereits aktiv Gespräche geführt und das erste dieser Projekte befindet sich sogar bereits in Produktion.

Wie Johnny B. Lee, der General Manager von Dark Horse Games, abschließend ausführt, befände sich Dark Horse Comics für solche Unterfangen in einer exzellenten Ausgangsposition. Dies läge daran, dass der Konzern „an der Schnittstelle von Consumer Entertainment, Produktion und Publishing“ sitzen würde und somit dynamisch Strategien über mehrere Plattformen hinweg ausführen könnte.

Dark Horse Comics wurde 1986 gegründet und entwickelte sich über die Jahre zu einem Multimediaunternehmen mit diversen Betätigungsbereichen. Zu den bekanntesten Reihen von Dark Horse Comics zählen unter anderem „300“, „Hellboy“ und „Sin City“.

Von welcher Dark Horse Comics-Marke wünscht ihr euch eine Videospiel-Adaption?

