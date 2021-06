F1 2021: Zahlreiche Rennszenen in Gameplay-Videos

Selbst in die Boliden steigen könnt ihr ab Juli.

Electronic Arts hat kürzlich die Entwicklung von „F1 2021“ bestätigt. Das offizielle Videospiel der 2021 FIA Formula One World Championship soll am 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht werden.

Story-Modus und mehr in Videos

Schon heute könnt ihr einen Blick auf zahlreiche Gameplay-Videos werfen, die EA in Zusammenarbeit mit verschiedenen Youtubern veröffentlichen ließ. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr eine Auswahl.

„F1 2021“ wird mit einem Story-Modus ausgeliefert, der den Namen „Braking Point“ trägt und in einigen der Preview-Videos in den Fokus rückt. In dieser Komponente des Spiels startet ihr als Formel 2-Pilot und ebnet euch euren Weg durch die Königsklasse. Devon Butler wird nach seinem Debüt in „F1 2019“ wieder mit von der Partie sein.

Eines der Feature von „F1 2021“ ist die kooperativ spielbare Karriere. Dabei bekommt ihr die Möglichkeit, miteinander und auch gegeneinander anzutreten. Die Fahrhilfen etc. können unabhängig voneinander eingestellt werden.

Mehr zu F1 2021:

Auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S profitiert „F1 2021“ laut Hersteller von einer besseren Grafik und schnelleren Ladezeiten. Falls ihr zunächst die Last-Gen-Version erwerbt, könnt ihr später kostenlos mit einem Upgrade aufrüsten. Weitere Details zum neuen Rennspiel entnehmt ihr der Ankündigung von „F1 2021“.

Nachfolgend die anfangs erwähnten Gameplay-Videos:

