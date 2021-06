Ghostrunner: PlayStation 5-Version erscheint im September

"Ghostrunner" ist voraussichtlich ab dem 28. September 2021 auch für PS5 erhältlich.

Bereits im Oktober 2020 bestätigten „Ghostrunner“-Entwicklerstudio One More Level sowie die beiden Publisher All In! Games und 505 Games eine New-Gen-Version des Cyberpunk-Actionspiels. Nachdem es zunächst lediglich hieß, diese solle irgendwann 2021 veröffentlicht werden, wurde nun im Rahmen einer Pressemitteilung (via PSU) der offizielle Releasetermin bekannt gegeben.

Ghostrunner: PS5-Version erscheint Ende September

Ausgehend von besagter Bekanntgabe, wird die New-Gen-Version des Titels voraussichtlich am 28. September 2021 im Handel erscheinen. Darüber hinaus wurde verkündet, das Game werde auf der PlayStation 5 eine 4K-Auflösung, 120 FPS sowie HDR (High Dynamic Range) und Raytracing unterstützen.

Des Weiteren soll es quasi keine Ladezeiten im laufenden Spiel geben und „Ghostrunner“ werde ebenfalls Gebrauch von mehreren Features der aktuellen Sony-Konsole machen. Hierzu zählen 3D Audio sowie das haptische Feedback des DualSense-Controllers. All jene von euch, die den Cyberpunk-Actiontitel bereits für die PlayStation 4 besitzen, dürfen sich übrigens auf ein kostenloses New-Gen-Upgrade freuen.

Seit seinem Release konnte sich das Spiel bisher plattformübergreifend über 600.000 Mal verkaufen. Auf diesem Erfolg möchte 505 Games, die mittlerweile die Rechte an der Marke halten, aufbauen. Aus diesem Grund laufen derzeit bereits die Arbeiten an „Ghostrunner 2“, das erneut in Kooperation mit One More Level entsteht.

Zum Thema: Ghostrunner: 505 Games erwirbt die Markenrechte

„Ghostrunner“ ist seit dem 27. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC verfügbar. Die Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgt voraussichtlich am 28. September 2021. Solltet ihr euch noch unsicher sein, ob der Titel etwas für euch ist, könnt ihr im PlayStation Store eine kostenlose Demo herunterladen.

Werdet ihr euch „Ghostrunner“ für die PlayStation 5 holen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner