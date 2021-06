Ghostwire Tokyo: 3D-Audio, Raytracing und mehr – Diese PS5-Features werden unterstützt

Zu den potenziellen Highlights, mit denen die PlayStation 5 in diesem Jahr bedacht wird, gehört unter anderem Tango Gameworks' "Ghostwire: Tokyo". Wie die aktualisierte Produktbeschreibung verrät, wird der Titel regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen Sony-Konsole machen.

"Ghostwire: Toyko" erscheint 2021.

Im vergangenen Jahr kündigte Bethesda Softworks mit „Deathloop“ auf der einen und „Ghostwire: Tokyo“ auf der anderen Seite gleich zwei große Projekte an, die zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Während der Zeitschleifen-Shooter der Arkane Studios kürzlich ein weiteres Mal verschoben und für einen Release im September dieses Jahres bestätigt wurde, wurde es um „Ghostwire: Tokyo“ in den vergangenen Monaten recht still. Möglicherweise könnten uns aber schon in Kürze weitere Details und Eindrücke zum neuen Werk von Tango Gameworks ins Haus stehen. Darauf deutet zumindest die aktualisierte offizielle Produktbeschreibung der PS5-Version hin.

Wie sich dieser entnehmen lässt, wird „Ghostwire: Tokio“ regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten und Features der PlayStation 5 machen. Während die Ladezeiten beispielsweise durch die schnelle SSD der Konsole auf ein Mindestmaß reduziert werden, sorgt der Einsatz der Tempest-3D-AudioTech-Engine bei kompatiblen Kopfhörern für eine besonders schaurige Soundkulisse.

Und dann wären da ja auch noch die adaptiven Trigger des innovativen DualSense-Controllers sowie das haptische Feedback des PS5-Gamepads, die euch mitten ins Geschehen versetzen sollen. Anbei die offizielle Übersicht der unterstützen PS5-Features.

Diese PS5-Features werden unterstützt

Überragende Grafik: Mit Raytracing und HDR* ermöglicht die Leistung und Geschwindigkeit der PlayStation 5-Konsole es dir, Tango Gameworks‘ einzigartige Version von Tokio, das von einer übernatürlichen Macht verzerrt wurde, zu erkunden.

Mit Raytracing und HDR* ermöglicht die Leistung und Geschwindigkeit der PlayStation 5-Konsole es dir, Tango Gameworks‘ einzigartige Version von Tokio, das von einer übernatürlichen Macht verzerrt wurde, zu erkunden. Kurze Ladezeiten: Stürz dich mit nahezu sofortigen Ladezeiten ins Geschehen und durchstreife die unheimlichen Straßen Tokios dank der ultraschnellen SSD der PlayStation 5-Konsole ganz ohne Ladezeiten.

Adaptive Trigger: Egal ob du mit gewöhnlichen Waffen oder übernatürlichen Kräften kämpfst – die adaptiven Trigger versetzen dich mitten ins Geschehen.

Haptisches Feedback: Spüre die Macht deiner paranormalen Fähigkeiten mit einmaligem haptischen Feedback bei jeder einzelnen Fähigkeit und jeder Charakteraktion in Ghostwire: Tokyo.

Tempest-3D-AudioTech bei kompatiblen Kopfhörern: Ein ominöses Kichern hinter dir. Hundegebell in der Ferne. Das 3D-Audio der PS5-Konsole entführt dich auf die unheimlichen Straßen dieser einzigartigen Version von Tokio.

„Ghostwire: Tokio“ wird nach dem aktuellen Stand der Dinge in diesem Jahr für die PS5 und den PC veröffentlicht.

