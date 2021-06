God of War Ragnarök: Erscheint erst 2022 – PS4-Version bestätigt.

"God of War Ragnarök" wird erst im kommenden Jahr auf den Markt gebracht. Das gab Sony in den Abendstunden auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt.

Bis 2022 müsst ihr euch gedulden.

Sony hat bestätigt, dass „God of War Ragnarök“ nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht wird. Erst 2022 wird Kratos seinen neuen Auftritt haben. Begründet wird dieser Schritt mit den Herausforderungen des vergangenen Jahres, die auf viele Spielentwicklungen einen Einfluss hatten.

Nahezu beiläufig wurde ebenfalls erwähnt, dass „God of War Ragnarök“, oder wie der Titel auch immer heißen mag, für die PS4 erscheinen wird.

„Die Arbeiten an God of War haben etwas später begonnen. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Spiel auf das nächste Jahr zu verschieben, um sicherzustellen, dass Santa Monica Studio genau das fantastische God of War-Spiel liefern kann, das wir alle spielen wollen“, so Sony Herman Hulst in einer Q&A-Session auf dem PlayStation Blog.

Sony Santa Monica meldete sich wiederum in einem Tweet zu Wort und bestätigte die Verschiebung:

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

