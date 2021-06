Horizon Forbidden West: Diesjähriger Release ist noch nicht in Stein gemeißelt

Das vielerseits erwartete Action-Rollenspiel "Horizon Forbidden West" soll noch in diesem Jahr erscheinen. Der Leiter der PlayStation Studios kann eine diesjährige Veröffentlichung aber noch nicht bestätigen. Die Entwickler befinden sich allerdings "auf dem besten Weg".

"Horizon Forbidden West" wusste auf der letzten State of Play-Ausgabe zu überzeugen.

Aus einem heute veröffentlichten Interview mit PlayStation-Leiter Hermen Hulst gehen interessante Informationen hervor. Nachdem die bereits vermutete Verschiebung von „God of War Ragnarök“ bestätigt wurde, gibt es auch bei „Horizon Forbidden West“ Neuigkeiten.

Hulst wurde im Laufe des Gesprächs auf die Herausforderungen des vergangenen Jahres angesprochen, das wegen der weltweiten Corona-Krise auch die Entwicklung von Videospielen massiv beeinträchtigte. Vor allem die Abhängigkeit von physischen Standorten machte den Entwicklern zu schaffen. Diese sind zum Beispiel für Motion Capture- oder Tonaufnahmen notwendig. Daran sind nämlich zahlreiche Schauspieler beteiligt.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Termine werden nach hinten geschoben oder man nimmt eine geringere Qualität in Kauf.

Letzteres soll aber keine Option sein, weil Sony fertige Spiele mit einer außerordentlich hohen Qualität anbieten möchte. Dieses Vorhaben soll erreicht werden, ohne die Mitarbeiter der Studios zu überlasten.

Mit „Horizon Forbidden West“ und dem „God of War“-Nachfolger (Der Name „Ragnarök“ wird nicht erwähnt) befinden sich zwei aufwendige Story-Games in Entwicklung. Bei beiden Titeln seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren.

Veröffentlichung für Dezember geplant

Allerdings befinden sich die Verantwortlichen beim „Horizon“-Sequel auf dem besten Weg, das Spiel zur Weihnachtszeit auf den Markt zu bringen. Der Release sei aber noch nicht sicher. Die Entwickler arbeiten hart daran, euch den diesjährigen Release zu bestätigen.

Seine Aussage klingt vielversprechend, doch ihr solltet euch lieber nicht zu früh freuen. Hulst betont zum Schluss noch einmal die Wichtigkeit von hoher Qualität und gesunden Mitarbeitern.

Related Posts

„In Zeiten wie diesen muss man in einigen Bereichen zurückstecken. Aber das darf auf keinen Fall die Qualität unserer Titel oder die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres fantastischen Teams sein“, macht Hermen Hulst klar.

Quelle: PlayStation Blog

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West