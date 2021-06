Nacon Connect: Online-Event mit Termin angekündigt

Auch dieses Jahr findet die Nacon Connect statt.

Das französische Videospielunternehmen Nacon kündigte heute die Nacon Connect 2021 an. Das Online-Event findet in diesem Jahr am 6. Juli um 19:00 Uhr statt. Die Show könnt ihr wahlweise über YouTube, Twitch, Facebook oder Twitter mitverfolgen.

Aufregende Ankündigungen geplant

Wie jedes Jahr bekommt ihr neue Ankündigungen, Trailer, Ehrengäste und Kooperationen geboten. Zum Spiele-Lineup gehören das Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“, das Action-RPG „Steelrising“, das erzählerische Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Swansong“, der Strategie-Titel „Blood Bowl 3“ und „Der Herr der Ringe: Gollum“, das vom deutschen Entwicklerstudio Dadedalic Entertainment produziert wird.

Ansonsten findet im Juli die EA Play Live statt. Rund zwei Wochen nach der Nacon Connect dürft ihr euch verschiedenste EA-Titeln freuen. Welche Spiele genau vorgestellt werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch auf die Gamescom dürft ihr euch in diesem Jahr freuen, die jedoch ebenfalls nur in digitaler Form ausgetragen werden kann.

In diesem Monat steht erst einmal die weltbekannte E3 auf dem Plan. Wie gewohnt werden große Publisher wie Take-Two Interactive, Square Enix oder Warner Bros. Games interessante Spiele zur Schau stellen. Microsoft und Ubisoft zum Beispiel sind mit einer eigenen Live-Konferenz vertreten.

Weitere Informationen gaben die Verantwortlichen leider nicht bekannt. Sobald hierzu weitere Details ans Licht kommen, werden wir euch schnellstens darüber informieren.

