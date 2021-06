No Man’s Sky: Update 3.5 „Prisms“ mit Changelog veröffentlicht

Hello Games hat für "No Man's Sky" ein sehr umfangreiches Update veröffentlicht. Der offizielle Changelog verrät, was Version 3.5 alles zu bieten hat.

Nach dem Download des Updates 3.5 warten einige Neuerungen auf euch.

Hello Games hat für „No Man’s Sky“ das Update Version 3.5 veröffentlicht. „Prisms“, so der Name der Aktualisierung, bringt zahlreiche grafische Verbesserungen und neue Effekte sowie Technologien in das Spiel. Dazu zählen verbesserte Reflektionen, neue Partikeleffekte, mehr Sterne, verbesserter Regen und mehr.

Mehr planetarische Details

Außerdem wurden mit dem Update 3.5 von „No Man’s Sky“ Screen Space Reflections (SSR) aktiviert, was für PC (demnächst für PCVR), Konsolen der neuen Generation und Xbox One X gilt. SSR erzeugt hochwertige reflektierende Materialien und verbessert die Beleuchtungsqualität. „Maßgeschneiderte SSR-Visualisierungen wurden für die Weltraumanomalie, die Raumstation, das Innere von Frachtern, verlassene Frachter und Atlas-Stationen erstellt und aktiviert“, so Hello Games.

Auch an den Regeneffekten wurde Hand angelegt. Regenstürme sind fortan intensiver und die Tröpfchen selbst brechen das Licht, wodurch Stürme laut Hersteller auf eine neue Art und Weise zum Leben erweckt werden. Spieler auf New-Generation-Konsolen und PC-Spieler, die Ultra-Einstellungen verwenden, werden laut Hello Games „einen dramatischen Anstieg der planetarischen Details in einer ganzen Reihe von Umgebungen sehen“.

Dem Blaupausen-Forschungsbereich der Weltraumanomalie wurde wiederum ein neues Terminal hinzugefügt. Diese neue automatisierte Forschungsstation liefert Rezepte für die Herstellung von Komponenten im Tausch gegen Naniten. Zudem wurden die Explosionen verbessert, um eine befriedigendere Explosion beim Zerstören von Sentinel-Drohnen, beim Sprengen von Asteroiden und beim Abschießen feindlicher Raumschiffe zu erzielen.

UI- und Quality of Life-Verbesserungen

Eine Reihe von UI- und Quality of Life-Verbesserungen sind im Update 3.5 von „No Man’s Sky“ ebenfalls enthalten. Dazu gehören ein Icon, das anzeigt, wenn neue Gegenstände zum Inventar hinzugefügt wurden, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, wenn mehrere Blaupausen gleichzeitig empfangen werden, und Verbesserungen an Planetenkarten. Karten werden nicht mehr verbraucht, wenn ihr ein Gebäude nicht findet.

Das war längst nicht alles. Der Changelog auf der offiziellen Seite von „No Man’s Sky“ lässt euch einen vollständigen Blick auf das neue Update des Titels werfen. Auch reichlich bebilderte Beschreibungen sind dabei.

