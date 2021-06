Red Dead Online: Eine Woche im Zeichen der Kopfgeldjagd

"Red Dead Online" lockt mit neuen Inhalten und Boni.

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Entwickler von Rockstar Games darauf hin, dass in der Welt von „Red Dead Online“ ab sofort neue Boni und Inhalte auf euch warten.

Die aktuelle Woche steht dabei im Zeichen der Kopfgeldjagd, die euch in den kommenden sieben Tagen die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und RDO-Dollar einräumt. Alle Free-Roam-Events für Kopfgeldjäger wie der „Tag der Abrechnung“ oder die „Verbrecherjagd“ wiederum locken mit 1,5-fachen Belohnungen. Wer sich in dieser Woche zu einem renommierten Kopfgeldjäger aufschwingt, darf sich zudem über eine Schatzkarte sowie 100 Schuss Hochgeschwindigkeitsmunition für die Gewehre freuen.

Erfahrene Kopfgeldjäger ab Rang 30 wiederum können ihre Rollen-XP eintauschen und erhalten für 10.000 Rollen-XP beispielsweise einen Goldbarren statt der üblichen 50 Goldnuggets. Bis zum 7. Juni 2021 kann die Kopfgeldjäger-Lizenz zum Rabattpreis erworben werden, sodass beim Kauf drei Goldbarren eingespart werden können. Als Boni warten 25 Wurfmesser und 50 Schuss Splittermunition für Repetiergewehre auf neu lizenzierte Kopfgeldjäger.

Abschließend gibt es die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten für alle kompetitiven Herausforderungen in Free-Roam-Events. Zu den Inhalten, die in dieser Woche in das Sortiment von „Wheeler, Rawson & Co.“ zurückkehrten, gehören der Dillehay-Hut, die Benbow-Jacke, die Schnürhose, die Calhoun-Stiefel, die gestopften Socken sowie die Waldlandhandschuhe.

Anbei eine Übersicht über die Rabatte der laufenden Woche.

Die aktuellen Rabatte in der Übersicht

50 Prozent auf alle Bolas

40 Prozent auf alle Bretonen

30 Prozent auf alle Hemden

30 Prozent auf alle Korsetts

30 Prozent auf alle Kleider

30 Prozent auf alle verbesserten Sättel

30 Prozent auf Anstriche für den Kopfgeldjägerwagen

30 Prozent auf Outfits und Emotes für renommierte Kopfgeldjäger sowie auf doppelte Patronengurte

