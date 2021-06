Samurai Warriors 5: Finaler Trailer zum kommenden Actionspiel veröffentlicht

Koei Tecmo und die zuständigen Entwickler von Omega Force präsentieren uns den finalen Trailer zu dem kommenden Actionspiel „Samurai Warriors 5“, der noch einmal einige Charaktere in Szene setzt. In klassischer Musou-Manier schnetzeln sich die Charaktere durch Gegnerhorden und dezimieren die feindlichen Reihen in Windeseile.

Die Epochen der Sengoku-Ära

Die Geschichte von „Samurai Warriors 5“ wird an dem Ende des Ōnin-Krieges in der Sengoku-Ära ansetzen und sich auf zwei der herausragendsten Militärkommandanten dieser Zeit konzentrieren. Die Rede ist von Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi. Man wird verschiedene Epochen aus dieser Zeit erleben, wobei auch Nobunagas junge Jahre abgehandelt werden. Damals war er noch als „Owaris großer Narr“ bekannt,

Des Weiteren haben die Entwickler die Charaktere neu gestaltet und überarbeitet, damit sie zu der Sengoku-Periode passen. Insgesamt kann man sich auf 27 spielbare Charaktere freuen, wobei einige bekannte Namen wie Ieyasu Tokugawa, Hideyoshi Hashiba und weitere enthalten sind.

Mehr zum Thema: Samurai Warriors 5 – Skills, Charaktere und Gameplay-Szenen enthüllt

Mit den Musou-Actions und den Musou-Frenzy-Angriffen hat man auch spielerisch einige Neuerungen an Bord. Dazu heißt es von offizieller Seite: „Diese Aktionen werden im lebendigen Stil der japanischen Tuschemalerei dargestellt, der die SAMURAI-WARRIORS-Serie elegant weiterentwickelt, um die Sengoku-Zeit auf atemberaubende Weise zum Leben zu erwecken. Die miteinander verflochtenen Geschichten von Nobunaga und Mitsuhide werden wie eine Bildrolle aus der Sengoku-Zeit auf dem Bildschirm enthüllt.“

„Samurai Warriors 5“ erscheint hierzulande am 27. Juli 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). In Japan wird die Veröffentlichung bereits am 24. Juni 2021 erfolgen.

