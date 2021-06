The King of Fighters XV: Release des Fighting-Titels auf 2022 verschoben

Wie der Publisher SNK einräumte, wird der Fighting-Titel "The King of Fighters XV" nicht wie geplant in diesem Jahr veröffentlicht. Stattdessen führten COVID-19-bedingte Verzögerungen in der Entwicklung zu einer Verschiebung auf das Jahr 2022.

"The King of Fighters XV" erscheint erst 2022.

In den vergangenen Monaten arbeiteten die Entwickler von SNK fieberhaft an der Fertigstellung des Fighting-Titels „The King of Fighters XV“, der eigentlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollte.

Zum Leidwesen der Anhängerschaft räumten die Verantwortlichen von SNK in einer aktuellen Mitteilung ein, dass aus diesem Vorhaben leider nichts wird. Stattdessen führten die COVID-19-Pandemie und der damit verbundene Umzug in das Home-Office zu diversen Verzögerungen, aus denen wiederum eine Verschiebung auf das nächste Jahr resultiert.

Weiterhin keine Plattformen bekannt

Als neuer Zeitraum von „The King of Fighters XV“ wurde das ersten Quartel 2022 ausgerufen. Zu den versorgten Plattformen nannte SNK weiter keine Details. Der Produzent Yasuyuki Oda kommentierte die Verschiebung wie folgt: „Es gibt viele Fans, die die Veröffentlichung von KOF XV im Jahr 2021 erwarten, aber zu diesem Zeitpunkt müssen wir leider bekannt geben, dass KOF XV nun im 1. Quartal 2022 auf den Markt kommt. Der Entwicklungszeitplan, den wir anfangs erreichen wollten, wurde durch die immer noch steigenden Fälle von COVID-19 in Japan beeinflusst.“

Und weiter: „Wir haben am Ende die endgültige Entscheidung getroffen, dass die Qualität des Produkts an erster Stelle stehen muss, und mit dieser Entscheidung geht ein geändertes Release-Fenster einher. Wir bitten aufrichtig um Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während unsere Entwicklungsteams weiterhin hart an KOF XV arbeiten.“

