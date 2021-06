Virtua Fighter 6: Nachfolger denkbar? Das sagt Chief-Producer Seiji Aoki

Laut Chief-Producer Seiji Aoki würde Sega die "Virtua Fighter"-Reihe gerne fortsetzen. Bevor die Arbeiten an einem möglichen "Virtua Fighter 6" in die Wege geleitet werden können, möchte das Unternehmen zunächst jedoch abwarten, wie "Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown" von der Community aufgenommen wird.

"Virtua Fighter 6": Sega denkt über einen Nachfolger nach.

In dieser Woche veröffentlichte Sega mit „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ ein überarbeitete Version von „Virtua Fighter 5 Final Showdown“, die unter anderem über PlayStation Plus und PlayStation Now bezogen werden kann.

Schnell dürfte sich Serienfans daher die Frage gestellt haben, ob auf kurz oder lang mit der Ankündigung eines „echten“ Nachfolgers zu rechnen ist. Eine Frage, der sich Chief-Producer Seiji Aoki in einem aktuellen Interview stellte. Laut Aoki hat Sega definitiv Interesse an einem möglichen „Virtua Fighter 6“. Spruchreif sei diesbezüglich allerdings noch nichts.

Sega hofft auf die entsprechende Nachfrage

Mit der Veröffentlichung von „Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown“ möchte Sega laut Aoki der Frage nachgehen, ob die entsprechende Nachfrage gegeben ist, die die Arbeiten an einem „Virtua Fighter 6“ rechtfertigen würde.

„Zu Virtua Fighter 6 kann ich nichts sagen, weil noch nichts entschieden ist. Doch wenn Sie mich fragen, ob ich es machen will oder nicht, dann will ich es unbedingt! Deshalb will ich Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown so gut wie möglich machen, dass es die Tür für Virtua Fighter 6 öffnet“, führte Aoki im Gespräch mit der japanischen Famitsu aus.

„Und ich möchte, dass so viele Spieler wie möglich dieses Geschenk von Sega annehmen“, heißt es mit einem Blick auf die Veröffentlichung über PlayStation Plus und PlayStation Now. „Als wir mit der Entwicklung begonnen haben, wussten wir nicht, dass es kostenlos sein wird.“

