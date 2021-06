For Honor: Year 5 Season 2 hat einen Termin – Trailer und Infos

Zu "For Honor: Year 5 Season 2" wurden der Termin und ein Trailer veröffentlicht. Auch liegen Informationen zu den neuen Herausforderungen vor.

Die neue Season kommt recht trocken daher.

Ubisoft hält unnachgiebig am Support von „For Honor“ fest. Passend dazu startet am 10. Juni 2021 die zweite Season des inzwischen fünften Jahres. Sie hört auf den Namen „Mirage“. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr den offiziellen Trailer zur neuen Saison. Er stellt einen neuen Helden vor, der nach dem TU2-Update der Samurai-Fraktion in „For Honor“ beitreten wird.

Die Dürre kommt nach Heathmoor

Laut Ubisoft bringt Year 5 Season 2 nach einer Zeit des Überflusses und des Feierns eine weniger schöne Dürre nach Heathmoor. „Die Vegetation und das Wasser hielten den legendären Kyoshin-Tempel in der Myre vor allen verborgen. Doch jetzt verliert der Tempel seinen Schutz“, so das Unternehmen.

Und aufgrund des Wassermangels erleben Krieger Trugbilder und Halluzinationen, während sie um ihr Überleben kämpfen und nach Wasser für ihre Clans suchen. Dabei treffen sie auf recht seltsame Samurai, die unbekannte Fähigkeiten zu besitzen scheinen.

Am 10. Juni startet zudem ein zeitlich begrenztes In-Game-Event. Es hört auf den Namen „Visionen der Kyoshin“. Darin kämpft ihr um Ressourcen, während ihr euch rund um den Kyoshin-Tempel mit neuen, einzigartigen Elementen des Tempelgartens beschäftigt.

Begleitet wird die neue Herausforderung von einem kostenlosen Event-Pass, der mit einem Helmschmuck, einem Stimmungseffekt und einer Schlacht-Montur sowie mit einzigartigen Waffen daherkommt.

Neben dem Event bietet „Mirage“ neue, von der Dürre beeinflusste Versionen der Tempelgarten-, Wald-, Belvedere- und Highfort-Karten. Zudem kann ein Battle Pass mit Premium-Inhalten erworben werden, der eine neue Exekution und eine neue, gemeinsame Geste beinhaltet. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu For Honor