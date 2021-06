Horizon Forbidden West: PS5-Version bekommt einen 60FPS-Modus spendiert

"Horizon: Forbidden West" befindet sich für die PS4 und die PS5 in Arbeit?

Mit „Horizon: Forbidden West“ kündigten die niederländischen Entwickler von Guerrilla Games im vergangenen Jahr ihr nächstes großes Projekt an.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird der Nachfolger sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 erscheinen. Trotz der Cross-Plattform-Veröffentlichung von „Horizon: Forbidden West“ möchte Guerrilla Games laut eigenen Angaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 machen. Wie das Studio auf Nachfrage bestätigte, bekommt Aloys nächstes Abenteuer auf der PS5 unter anderem einen Performance-Modus spendiert, der es euch ermöglicht, „Horizon: Forbidden West“ auf der neuen Sony-Konsole in 60 Bildern die Sekunde zu genießen.

Release in diesem Jahr noch auf der Kippe

Zur Auflösung, in der der Nachfolger im Performance-Modus auf der PlayStation 5 dargestellt werden soll, wurden leider keine Angaben gemacht. Möglicherweise wird es auch noch eine Weile dauern, bis uns weitere technische Details zu „Horizon: Forbidden West“ ins Haus stehen. Wie Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, in dieser Woche einräumte, ist ein Release in diesem Jahr nämlich alles Andere als in Stein gemeißelt.

Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen wie der Arbeit im Home-Office könnte sich der Nachfolger unter Umständen auf das nächste Jahr verschieben. Derzeit wird allerdings mit Hochdruck daran gearbeitet, „Horizon: Forbidden West“ im Dezember und somit passend zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft auf den Markt zu bringen.

Technisch soll übrigens nicht nur die PlayStation 5-Version beeindrucken. Auch auf der PlayStation 4 sollen technisch versierte Spieler mit dem nächsten großen Abenteuer von Aloy ihr helle Freude haben, wie kürzlich versprochen wurde.

