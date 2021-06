Koch Media: Kein Saints Row, Dead Island, Metro und TimeSplitters in der nächsten Woche

Von "Saints Row" werden wir in der kommenden Woche offenbar nichts hören.

Koch Media, das unter anderem im Besitz von Deep Silver ist, wird während des Summer Game Fest 2021 ein eigenes Live-Event veranstalten. Die Ausstrahlung von Koch Primetime erfolgt am 11. Juni 2021 um 21 Uhr.

Allerdings solltet ihr nicht zu viel Hoffnung in das Event stecken. Denn einige lang erwartete Spiele werden im Zuge des Events nicht vorgestellt. Dazu gehören kommende Spiele der Marken „Dead Island“, „Saints Row“, „Metro“ oder „TimeSplitters“.

„Unser Mutterunternehmen Koch Media macht eine Ankündigung im Rahmen des Summer Games Fest am 11. Juni. Um euch einen Hinweis zu geben: Dead Island, Saints Row, Metro oder TimeSplitters werdet ihr dort (oder bei einem anderen E3 2021-Event) nicht sehen. Wir lassen es euch wissen, wenn wir Neuigkeiten zu teilen haben“, so Deep Silver auf Twitter.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

— Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021