Nintendo Switch: Produktion des Pro-Modells soll diesen Monat anlaufen

Nintendo Switch: Das Pro-Modell wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Nintendo an einer Art Pro-Version der Switch arbeitet, die unter anderem mit einer Unterstützung der 4K-Auflösung daherkommen wird.

Zuletzt hieß es, dass Nintendo den gestrigen Donnerstag nutzen soll, um die Nintendo Switch Pro offiziell zu enthüllen. Wie wir mittlerweile wissen, entpuppten sich die entsprechenden Berichte leider als Ente. Trotz allem könnte sich die Ankündigung der neuen Switch mit großen Schritten näher. Darauf deuten zumindest die Aussagen der Industrie-Insidern Emily Rogers alias ArcadeGirl64 hin.

In einem frisch abgesetzten Tweet führte Emily Rogers aus: „Ich bezweifle es, aber der Zeitpunkt der Ankündigung ist nicht wirklich wichtig. Ich denke, die Leute sind davon besessen, weil sich gerade alle im E3-Hype-Modus befinden. Die wichtigere Nachricht ist, dass es diesen Monat in Produktion und die Fertigung geht. Das ist die einzige Nachricht, die von Bedeutung ist.“

Woher Rogers ihre Informationen bezogen haben möchte, verriet sie nicht. Allgemein möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Angaben von Emily Rogers mit der nötigen Vorsicht genossen werden sollten, da die Insiderin mit ihren Angaben in der Vergangenheit gerne mal daneben lag.

Den bisher unbestätigten Berichten zufolge bietet das 399 Euro teure Pro-Modell der Switch einen sieben Zoll großen OLED-Bildschirm, eine 4K-Unterstützung im Docked-Modus und vereinzelte exklusive Titel, die Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der leistungsstärkeren Switch machen werden.

Entsprechen die aktuellen Gerüchte den Tatsachen, dann wird die Switch Pro in diesem Jahr in Japan und den USA erscheinen, während sich europäische Spieler noch bis 2022 gedulden müssen.

I doubt it, but the timing of the announcement isn’t really important. I think people are obsessing over that because everyone’s in E3 hype mode right now.

The more important news is that it’s entering production and assembly this month. That’s the only news that matters.

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) June 3, 2021