Ratchet & Clank Rift Apart: Preload gestartet und Evolution der Serie im Video

Kurz vor dem Launch von "Ratchet & Clank Rift Apart" kann der Preload gestartet werden. Auch ein Video zur Evolution der Serie steht zur Ansicht bereit.

Bis zum 11. Juni 2021 müsst ihr euch noch gedulden.

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games haben zum Wochenende weiteres Videomaterial zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ veröffentlicht. Mit dem Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen vorfindet, wird die Geschichte der Reihe beleuchtet.

Im Zuge dessen bekommt ihr die Evolution der Serie seit dem ersten Spiel, das im Jahr 2002 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, zu Gesicht.

Einen zum Thema passenden Blogeintrag, in dem Insomniac Games‘ James Stevenson einen ganz persönlichen Rückblick liefert,

Zum heutigen Video betont er: „Im Laufe der Jahre haben wir an vielen Ratchet & Clank-Titeln gearbeitet. Wenn ich an diese Spiele für PS2 oder PS3 zurückdenke, ist es unglaublich, wie weit wir gekommen sind. Wir haben ein Video erstellt, das die Entwicklung der Reihe zeigt.“

Preload gestartet

Auch der Preload von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wurde freigeschaltet, sodass ihr den Titel vor dem offiziellen Launch auf die Konsole laden – aber noch nicht spielen – könnt. Die Downloadgröße liegt bei 33,6 GB. Ein Day One-Update soll Berichten zufolge hinzukommen, womit es am Ende 39 GB werden.

Bis zum Launch des neusten Abenteuers des Duos müsst ihr nicht mehr lange warten. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

