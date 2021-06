Battlefield 6: Gameplay-Screenshots aufgetaucht

"Battlefield 6" wird in der kommenden Woche offiziell vorgestellt.

In den vergangenen Wochen gab es unzählige Leaks zu „Battlefield 6“. Während bereits spekuliert wird, dass EA und DICE zugunsten des Marketings selbst die Hände im Spiel haben, trafen erneut Bilder ein, die den Shooter zeigen sollen.

Auch die neuen Screenshots wurden „geleakt“ und es ist nicht bekannt, aus welcher Phase der Entwicklung sie stammen. Der meist gut informierte Tom Henderson schrieb jedoch auf Twitter: „Beurteilt ein Spiel niemals anhand von Pre-Alpha-Screenshots oder -Aufnahmen.“ Nachfolgend könnt ihr euch die Bilder anschauen:

Es dauert nicht mehr lange, bis wir offizielles Material aus „Battlefield 6“ zu Gesicht bekommen werden. Die Enthüllung des Shooters soll am 9. Juni 2021 um 16 Uhr erfolgen. Das ist der kommende Mittwoch.

Schon im Februar dieses Jahres lieferte Electronic Arts einen groben Vorgeschmack. So stellt „Battlefield 6“ eine Rückkehr zur totalen militärischen Kriegsführung dar. Zudem soll der neue Shooter die Leistungsfähigkeit der New-Gen-Plattformen voll ausnutzen, „um massive, immersive Schlachten mit mehr Spielern als je zuvor zum Leben zu erwecken“.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6:

Auch ist bekannt, dass am neuen „Battlefield“ das größte Entwicklerteam in der Geschichte der Franchise arbeitet. Beteiligt sind DICE, DICE LA, EA Göteborg und Criterion. Das EA-Management ließ zudem durchblicken, dass das Spiel mehr Live-Service-Elemente als zuvor mit sich bringen könnte. Stellt euch also auf reichlich Seasons und dergleichen ein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6