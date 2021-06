The Medium: Alterseinstufung deutet baldigen PS5-Release des Horror-Abenteuers an

Nachdem bisher nur die Xbox Series X/S und der PC mit dem Horror-Abenteuer "The Medium" bedacht wurden, könnte in Kürze eine Ankündigung für die PlayStation 5 folgen. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass nun eine entsprechende Alterseinstufung auftauchte.

Erscheint "The Medium" für die PlayStation 5?

Mit „The Medium“ veröffentlichte die auf Horror-Abenteuer spezialisierten Entwickler des polnischen Studios Bloober Team Anfang des Jahres ihr neuestes Projekt.

Nachdem bisher nur Spieler auf dem PC und der Xbox Series X/S mit „The Medium“ versorgt wurden, könnte auf kurz oder lang auch eine Umsetzung für die PlayStation 5 folgen. Dies lässt zumindest die Tatsache vermuten, dass das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) die bisher nicht offiziell angekündigte PlayStation 5-Version kürzlich mit einer entsprechenden Alterseinstufung versah.

Offizielle Ankündigung der PS5 in den nächsten Wochen?

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Bloober Team steht zwar noch aus, könnte allerdings schon in Kürze vorgenommen werden. Schließlich startet in der kommenden Woche das „Summer Game Fest“, das sich auch in diesem Jahr aus diversen digitalen Events zusammensetzen wird, die von Entwicklern rund um den Globus für Neuankündigungen genutzt werden.

„The Medium“ versteht sich als ein Horror-Abenteuer, in dem ihr in die Rolle eines Medium schlüpft und mit dessen übersinnlichen Fähigkeiten Ort erkundet, an die euer Selbst in der realen Welt nicht gelangen kann. Zu den spielerischen Besonderheiten von „The Medium“ gehört das Gameplay, das sich über zwei Welten gleichzeitig erstreckt und so eine ganz neue Horror-Erfahrung bieten soll.

„Tauche tief in eine reife und moralisch zwiespältige Geschichte ein, in der nichts so ist, wie es scheint, und alles eine andere Seite hat. Als Medium siehst, hörst und erlebst du mehr als andere, und mit jeder neuen Sichtweise ändert sich deine Wahrnehmung dessen, was sich im Niwa-Resort abgespielt hat“, so die offizielle Beschreibung weiter.

