PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

In den nächsten Tagen dürfen sich PlayStation-Spieler einmal mehr auf Videospiel-Nachschub freuen. Insgesamt erscheinen kommende Woche 12 neue Spiele für PS4 und PS5 im Handel.

Nächste Woche erscheinen 12 neue Spiele für PS4 und PS5.

Bereits die letzten Wochen hielten einige Videospiel-Neuveröffentlichungen bereit und die Anzahl wird auch in der kommenden Woche wieder hochgehalten. In den nächsten Tagen erscheinen insgesamt 12 neue Spiele für PS4 und PS5. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Chivalry 2 (PS4, PS5)

Release: 8. Juni 2021

Den Anfang in der neuen Woche macht der Multiplayer-Ego-Slasher „Chivalry 2“. Für den Nachfolger ihres damaligen Hit-Spiels versprechen die Entwickler nicht weniger als das ultimative Mittelalter-Schlachtfelderlebnis. In Kämpfe mit insgesamt 64 Spielern dürft ihr euch dabei mit Schwert und Schild bewaffnet ins Getümmel stürzen. Ihr dürft sogar gegen Spieler auf anderen Plattformen antreten, der Titel erscheint quasi für alle gängigen Systeme.

Im Gegensatz zum ersten Teil sollen vor allem Grafik und Präsentation auf ein ganz neues Level gehoben werden, damit euch die Atmosphäre regelrecht in die Schlachten hineinsaugt. Spielerisch habt ihr darüber hinaus diesmal mehr Möglichkeiten, euren eigenen Spielstil zu entwickeln, denn euch stehen vier Basisklassen zur Auswahl, die ihr um die Fähigkeiten diverser Sub-Klassen erweitern dürft. Zudem gibt es zahlreiche Optionen, euren individuell erstellten verletzten Krieger wieder zusammenzuflicken, damit dieser möglichst lange am Kampf teilnehmen kann.

The Elder Scrolls Online: Blackwood (PS4, PS5)

Release: 8. Juni 2021 (Blackwood)

Mit „The Elder Scrolls Online: Blackwood“ erscheint die neueste große Erweiterung des MMORPGs für PS4 und PS5. Die jüngste Expansion des Spiels entführt euch in den Dunkelforst und liefert euch somit ein ganz neues Gebiet, farbenfrohes Gebiet, das ihr nach Herzenslust erkunden dürft. Von den Entwicklern wird dieser Ort als ein kultureller Schmelztiegel beschrieben. Doch auch alte Ruinen und unberührte Wildnis warten auf euch.

Insgesamt soll euch die Hauptgeschichte der Erweiterung, die ein Bestandteil des ganzjährigen Events „Die Tore von Oblivion“ (spielt 800 Jahre vor „TES 4“) ist, für rund 30 Stunden an den Controller fesseln. Darüber hinaus beinhaltet das neueste Kapitel des Online-RPGs ebenfalls neue Dungeons, neue Quests, ein neues Gefährtensystem sowie diverse weitere Aktualisierungen und Verbesserungen.

Alba: A Wildlife Adventure (PS4, PS5)

Release: 9. Juni 2021

Nachdem die Entwickler in der Vergangenheit primär für Mobile-Games verantwortlich zeichneten, wagen sie sich mit „Alba: A Wildlife Adventure“ erstmals an einen Konsolentitel heran. Das Abenteuer entführt euch in der Rolle der jungen Alba auf eine Mittelmeerinsel, wo sie ihre Großeltern besuchen und eine ruhige Zeit genießen möchte. Allerdings ändert sich dies schnell, als sie bemerkt, dass der Müll auf dem Eiland eine Gefahr für die Tiere darstellt.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Inés und ihrem Großvater beschließt Alba deshalb, dieses Problem zu beseitigen. Eure Aufgabe ist also nichts weniger als die Rettung der Insel, die komplett von Hand gestaltet wurde. Ihr müsst die Einwohner der Insel für eure Sache gewinnen und die vielfältige Tierwelt der Insel retten.

Green Hell (PS4)

Release: 9. Juni 2021

Steht euch der Sinn derweil nach einem neuen Open-World-Survivalspiel, könnte „Green Hell“ einen Blick für euch Wert sein. Der Titel entführt euch in die titelgebende grüne Hölle des Amazonas – ohne Ausrüstung, ohne Nahrung und ohne Aussicht auf Rettung. Euer Ziel ist deshalb natürlich klar: Überleben, um jeden Preis. Die Einsamkeit im Dschungel soll dabei nicht nur euren Körper, sondern ebenfalls euren Geist auf eine harte Probe stellen.

Ihr müsst lernen, selbst zu überleben und alles, was der Urwald hergibt, zu nutzen, um dabei erfolgreich zu sein. Errichtet Unterschlüpfe, bastelt Werkzeuge, geht auf die Jagd. Der Dschungel steckt voller Gefahren, denn nicht nur wilde Tiere, sondern auch Tropenkrankheiten sind eine ständige Bedrohung. Doch euer größter Gegner seid letztendlich ihr selbst und die Ängste in eurem Kopf. Könnt ihr überleben?

Chicory: A Colorful Tale (PS4, PS5)

Release: 10. Juni 2021

Im kleinen Indie-Spiel „Chicory: A Colorful Tale“ ist im wahrsten Sinne die gesamte Welt eure Leinwand, denn alle Farben sind verschwunden und eure Aufgabe ist es, diese mit einem magischen Pinsel zurückzuholen. Dabei geht es den Entwicklern, wie sie in diesem lesenswerten Artikel im offiziellen PlayStation Blog verrieten, vor allem darum, dass die Spieler ihre Kreativität vollkommen ausleben können. Es soll zu wirklich jeder Zeit möglich sein, alles, was sich in der Spielwelt befindet, auch bemalen zu können.

Auf der PlayStation 5 macht das Adventure-Game übrigens Gebrauch von den Features des DualSense-Controllers, um eine weitere spielerische Ebene hineinzubringen. Ihr könnt beispielsweise das Touchpad zum Malen nutzen und auch das haptische Feedback wird unterstützt. Darüber hinaus soll es euch und euren Vorlieben überlassen sein, wie ihr das Spiel spielt. Ihr könnt euch ins Abenteuer stürzen und die Welt bereisen oder alternativ auch einfach nur alles anmalen und die Atmosphäre in euch aufnehmen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Release: 10. Juni 2021

Bereits letztes Jahr erschien die Neuauflage des JRPG-Klassikers als „Final Fantasy VII Remake“ für die PlayStation 4. Nun steht die PlayStation 5-Version des Action-RPGs in den Startlöchern, die mit dem Titelzusatz „Intergrade“ daherkommt. Dank der Leistungskraft der New-Gen-Konsole dürft ihr euch auf verbesserte Texturen, eine bessere Beleuchtung und überarbeitete Hintergründe freuen. Darüber hinaus dürft ihr zwischen zwei Darstellungsmodi wählen: Einem „Graphics Mode“ (4K-Auflösung) und einem „Performance Mode“ (60 FPS).

Darüber hinaus bietet das Spiel ebenfalls inhaltliche Neuerungen, denn eine komplett neue Story-Episode ist als DLC ebenfalls in „Intergrade“ enthalten, die sich der Ninja-Kriegerin Yuffie widmet. Diese wird den mächtigen Shinra-Konzern infiltrieren, um in den Besitz einer besonders mächtigen Materia zu gelangen. Die Entwickler versprechen hierbei ebenfalls ein erweitertes Gameplay-Erlebnis inklusive neuer Kampfsystem-Erweiterungen. Yuffie soll euch eine gänzlich neue Perspektive auf die Geschichte des Titels eröffnen.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Neues Update ermöglicht Speicherstandtransfer

Ninja Gaiden: Master Collection (PS4)

Release: 10. Juni 2021

Mit „Ninja Gaiden: Master Collection“ meldet sich eine der härtesten Actionspielreihen der PlayStation 3-Generation in wenigen Tagen auf der PS4 zurück. Die Remastered-Sammlung umfasst dabei die drei Games „Ninja Gaiden Sigma“, „Ninja Gaiden Sigma 2“ sowie „Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge“ samt nahezu aller verfügbaren DLCs. Einzig auf die Multiplayer-Komponente der zweiten Teils der Reihe müsst ihr laut den Entwicklern verzichten.

Dafür sollen quasi alle bisher veröffentlichten Erweiterungen und Zusatzinhalte im Bundle enthalten sein. Darüber hinaus dürft ihr euch mit insgesamt fünf Spielfiguren (Ryu Hayabusa, Ayane, Kasumi, Momiji und Rachel) in die knallharten Gefechte stürzen. Spielt ihr die Collection auf der PlayStation 4 Pro oder per Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5, sollen alle drei Games in 4K-Auflösung mit 60 FPS laufen.

Dariusburst Another Chronicle EX+ (PS4)

Release: 11. Juni 2021

Fans klassischer Shoot ‚em ups dürften indes womöglich Gefallen an „Dariusburst: Another Chronicle Ex+“ finden. Ursprünglich erschien der Titel bereits im Jahr 2010 für die PlayStation Portable, doch nun erhält das Spiel eine Neuauflage. Diese wird unter anderem einige Neuerungen beinhalten, die bereits die Arcade-Version des Games beinhaltete, beispielsweise einen Replay-Modus sowie einige neue Missionen.

Damit die Portierung auf die PlayStation 4 auch gelingt, arbeiten an dieser dieselben Entwickler, die damals bereits für das Original verantwortlich waren. Wer sich nicht alleine in das Weltraum-Abenteuer stürzen will, darf den Titel übrigens wahlweise auch lokal mit bis zu drei Mitspielern im Splitscreen-Modus angehen.

Guilty Gear: Strive (PS4, PS5)

Release: 11. Juni 2021

Falls ihr Fans von anspruchsvollen Prügelspielen sein solltet, könnte in den kommenden Tagen „Guilty Gear: Strive“ euer Herz erobern. Der neueste Ableger der preisgekrönten Reihe stammt einmal mehr von Arc System Works, die gerade optisch viele Dinge komplett überarbeitet haben. Hierzu zählen beispielsweise die 3D-Modelle der Figuren. Doch auch inhaltlich dürft ihr euch über Neuheiten freuen, etwa in Form einiger frischer Charaktere.

Spielerisch haben die Verantwortlichen das Gameplay der Vorgänger weiter verfeinert, bleiben dabei jedoch ihrer Linie treu: Das Kampfsystem des Spiels ist einfach zu erlernen und oberflächlich schnell zu verstehen, doch wollt ihr wirklich die komplexen Mechaniken verinnerlichen und letztendlich meistern, liegt einiges an Arbeit vor euch. Eure Fähigkeiten auf die Probe stellen dürft ihr dabei sowohl in einem Story-Modus oder lokal als auch online.

Zum Thema: Guilty Gear Strive: Open Beta begeistert mit hervorragendem Gameplay

Neptunia ReVerse (PS5)

Release: 11. Juni 2021

Mit „Neptunia ReVerse“ kehrt die japanische Spielereihe zurück zu ihren Wurzeln, denn hierbei handelt es sich um eine Neuauflage des allerersten Ablegers des Franchise. Genauer basiert dieser Teil, der gewissermaßen eine Art Definitive Edition ist, auf der PS4-Version des Originalspiels aus dem Jahr 2018, die ihrerseits ein Port ist. Der Preis für die komplizierteste Entstehungsgeschichte geht in der nächsten Woche also schon einmal an dieses Game.

Spielerisch erwartet euch mit dem Titel derweil ein Rollenspiel, das vor allem für „Neptunia“-Neulinge eignen soll. Des Weiteren schafften es neben einer überarbeiteten Grafik ebenfalls eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie einige neue Inhalte ins Spiel, beispielsweise ein Angel-Minispiel. Außerdem wurde die Balance des Gameplays überarbeitet und die bereits direkt zu Beginn dürft ihr mit dem frischen „Arrange Modus“ aus über 20 Charakteren wählen, um euer Spielerlebnis noch mehr zu individualisieren.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Release: 11. Juni 2021

Die zweifelsohne größte und namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Woche ist der PlayStation 5-Exklusivtitel „Ratchet & Clank: Rift Apart“ von Insomniac Games. Der erste Next-Gen-Ableger der kultigen Action-Plattformerreihe soll dabei Gebrauch von allen Features der neuen Konsole machen, weshalb ihr euch technisch auf 4K-Auflösung inklusive Raytracing sowie blitzschnellen Ladezeiten freuen dürft. Des Weiteren sollen ebenfalls sämtliche Features des DualSense-Controllers genutzt werden, um euch noch tiefer ins Abenteuer hineinzuziehen.

Zu Beginn der Geschichte reißt sich Bösewicht Dr. Nefarious den Dimensionator unter den Nagel, um in eine alternative Realität zu reisen, in der unsere beiden Helden nicht ständig seine Pläne durchkreuzen. Allerdings geht etwas gewaltig schief und das Gerät reißt zahlreiche Risse ins Universum. Durch einen davon landen Ratchet und Clank, getrennt voneinander, in einer anderen Dimension, wo sie auf die Lombax-Rebellin Rivet treffen. Dem dynamischen Duo steht also ein aufregendes interdimensionales Abenteuer bevor!

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: Letzte große Vorschau vor dem Test

Super Soccer Blast: America vs. Europe (PS4)

Release: 11. Juni 2021

Mit „Super Soccer Blast: America vs. Europe“ buhlt nächste Woche auch ein neues Fußballspiel um die Gunst der Spieler und will, im Gegensatz zu den beiden Platzhirschen „FIFA“ und „eFootball PES“, nicht mit Realismus, sondern mit spaßiger Arcade-Action überzeugen. Es soll nicht um Ernsthaftigkeit gehen, sondern stattdessen vielmehr um den reinen Spielspaß, weshalb passend dazu bewusst ein lustiger Grafikstil gewählt wurde.

Ihr dürft dabei euren Spieler selbst in einem Editor basteln und euch ebenfalls ein Dream-Team zusammenstellen, mit dem ihr bei Turnieren antreten könnt. Die Steuerung soll dabei schnell von der Hand gehen und es allen Spielern ermöglichen, ansehnliche Angriffe zu starten. Wahlweise dürft ihr den Titel außerdem übrigens im Offline-Versus-Modus mit bis zu vier Spielern spielen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation