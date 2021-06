Ratchet & Clank Rift Apart: Day-One-Update mit Performance-Modus und mehr

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint exklusiv für die PS5.

Mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ aus dem Hause Insomniac Games steht das nächste potenzielle PlayStation 5-Highlight bereits in den Startlöchern.

Wie die verantwortlichen Entwickler kurz vor dem Release in der kommenden Woche bekannt gaben, wird auch „Ratchet & Clank: Rift Apart“ zu den Titeln gehören, die zum Launch mit einem Day-One-Update versehen werden. Und dieses hat es durchaus in sich, da der Day-One-Patch zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ unter anderem die Unterstützung von Ray-tracing umfassen wird.

Ray-tracing im kurzen Teaser-Clip zu sehen

Im Detail liefert euch das Day-One-Update sowohl einen Performance-Modus als auch einen Ray-tracing-Performance-Modus, in dem „Ratchet & Clank: Rift Apart“ jeweils mit 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Einen ersten Eindruck vom Ray-tracing-Modus des neuen Action-Plattformers liefern euch die Macher von Insomniac Games anhand eines kurzen Gameplay-Clips.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 und somit schon in wenigen Tagen exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. In ihrem neuesten Abenteuer sehen sich Ratchet und Clank ein weiteres Mal mit den durchtriebenen Plänen von Dr. Nefarious konfrontiert. Diesem gelang es, alternative Vergangenheit aufzusuchen, in denen er aus den Konflikten als Sieger hervorging, und so für reichlich Chaos in der Gegenwart zu sorgen.

Im technischen Bereich soll „Ratchet & Clank: Rift Apart“ regen Gebrauch von den Möglichkeiten der neuen Sony-Konsole machen. Während die Ladezeiten dank der schnellen SSD der PS5 auf ein Mindestmaß reduziert wurden, werden die Features des DualSense-Controllers dafür sorgen, dass ihr das neue Abenteuer von Ratchet und Clank hautnah erlebt.

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes. Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl — Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021

