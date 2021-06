Horizon Forbidden West: Kreative Vision wird durch die PS4-Version nicht limitiert

"Horizon: Forbidden West" erscheint für die PS4 und die PS5.

Im Zuge eines aktuellen Interviews sprach Game-Director Mathijs de Jonge ausführlich über die Arbeiten an „Horizon: Forbidden West“ und ging dabei unter anderem auf die Cross-Generation-Entwicklung ein.

Laut de Jone können sich Spieler, die der Entscheidung, den Nachfolger auch für die PlayStation 4 zu veröffentlichen, skeptisch gegenüberstehen, beruhigt zurücklehnen. In der Praxis hatte der Cross-Generation-Ansatz nämlich keinen negativen Einfluss auf die kreative Vision der Entwickler beziehungsweise das Game-Design von „Horizon: Forbidden West“. Stattdessen konnten im Prinzip alle geplanten Ideen umgesetzt werden.

Die Erfahrung der Spieler im Mittelpunkt der Bemühungen

„Ich glaube nicht, dass die generationsübergreifende Entwicklung in irgendeiner Form einschränkend war. Als wir mit dem Konzept dieses Spiels begonnen haben, hatten wir so viele großartige Ideen, die am Ende aufgenommen wurden – bis zu dem Punkt, an dem wir nicht wirklich über Hardwarebeschränkungen oder ähnliches nachgedacht haben. Wir wollten einfach nur ein wirklich schönes, einzigartiges Spielerlebnis für die Spieler entwickeln. Ein tolles Abenteuer. Auf diese Weise haben wir auch alle Quests und Ereignisse zusammengetragen, die der Spieler erleben wird“, führte de Jonge aus.

Weiter hieß es: „Ich denke, dass das große Delta zwischen diesen beiden Konsolen, abgesehen von 3D-Audio, dem Schnellen Laden und dem DualSense natürlich, auf der grafischen Seite der Dinge liegt. Auf der PlayStation 5 können wir grafisch so viel mehr Details hinzufügen. Wir können zum Beispiel die winzigen Härchen auf Aloys Gesicht sehen. Sie können auch aus der Ferne eine Menge Details sehen.“

Technischen Stärken der PS5 sollen genutzt werden

Mit einem Blick auf die technischen Verbesserungen, die auf der PS5 warten, ergänzte de Jonge: „Ich gehe nicht davon aus, dass es in der Demo viele Menschen bemerkt haben, aber man konnte das Moos auf den Felsen wachsen sehen. Auf der PlayStation 5 wird jeder einzelne Moosstrang einzeln gerendert. Diese Maschine ist also so leistungsstark und kann dem Bild so viel mehr Details hinzufügen. Ich denke, das ist neben der Rechenleistung der Maschine eines der größten Deltas.“

„Wir verwenden es auch für ein bestimmtes Beleuchtungsrig. Dies ist ein filmisches Beleuchtungs-Rig, das wir normalerweise nur in Filmen verwenden können. Da die PlayStation 5 so viel leistungsstärker ist, haben wir es die ganze Zeit aktiviert. Während des Spiels gibt es […] ein sehr hochwertiges Rendering- und Beleuchtungssystem. Es gibt also all diese zusätzlichen Funktionen, die das Spiel noch besser aussehen lassen“, so der Game-Director von Guerrilla Games abschließend.

Wann „Horizon: Forbidden West“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll, ist noch unklar. Wie kürzlich bestätigt wurde, befindet sich der Nachfolger derzeit im finalen Entwicklungsstadium. In Stein gemeißelt sei der Release in diesem Jahr allerdings noch nicht.

