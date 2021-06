Summer Game Fest: Neues Projekt von Gearbox Software und 2K Games wird vorgestellt

Die neue IP von Gearbox Software wird tatsächlich in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Allerdings nicht auf der populären E3, sondern auf dem Summer Game Fest von Geoff Keighley.

Uns erwartet wohl ein "Borderlands"-Spinoff, das die verrückte Tiny Tina in den Mittelpunkt stellt.

Letzten Monat berichteten wir darüber, dass Gearbox Software in diesem Jahr eine neue Marke veröffentlichen wird. Kurz darauf ist ein Hinweis aufgetaucht, laut dem uns ein Spin-Off der „Borderlands“-Reihe erwarten könnte.

Der Name des Spiels soll „Tiny Tina’s Wonderlands“ heißen und euch in die Rolle des titelgebenden Charakters schlüpfen lassen. Fans des Space-Western-Shooters hätten dagegen sicherlich nichts einzuwenden. Als Publisher soll das amerikanische Vertriebslabel 2K Games agieren.

Bislang wurde vermutet, dass der Titel auf der bevorstehenden E3 offiziell vorgestellt wird. Tatsächlich wird das neue Projekt in dieser Woche vorgestellt, allerdings auf dem heute angekündigten Summer Game Fest von Geoff Keighley. In drei Tagen werden wir also erfahren, ob es sich tatsächlich um das vermutete „Borderlands“-Spinoff handeln wird.

Weitere Informationen auf der E3?

Weil der bekannte und stets gut informierte Videospieljournalist Jason Schreier den kürzlichen Leak als „wahr“ bezeichnet hat, können wir jedenfalls stark davon ausgehen. Weil Gearbox Software auch am Samstag auf der E3 einen Auftritt haben wird, könnten wir kurz nach der Ankündigung weitere Details zum Spiel erfahren.

Auf dem Summer Game Fest könnt ihr mit satten 30 Spiele-Präsentationen rechnen. Darunter befinden sich neben Neuankündigungen auch bereits vorgestellte Spiele. Abgerundet wird das Ganze von ein paar Spezialgästen und musikalischen Auftritten. Um 20 Uhr nach deutscher Zeit geht es los. PLAY3 wird euch natürlich wie gewohnt unmittelbar auf dem neuesten Stand bringen.

