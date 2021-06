Assassin’s Creed Valhalla: Details zu neuen Inhalten auf der E3 2021

"Assassin’s Creed Valhalla" ist unter anderem für die PlayStation-Systeme erhältlich.

Am Wochenende findet im Zuge der diesjährigen E3 die nächste Episode des „Ubisoft Forward“-Formats statt, das von Ubisoft für diverse Präsentationen und Ankündigungen genutzt wird.

Wie das französische Unternehmen bekannt gab, wird auch „Assassin’s Creed Valhalla“ zu den Titeln gehören, die in der neuen „Ubisoft Forward“-Ausgabe thematisiert werden. Freuen dürfen wird uns demnach auf Details zu kommenden Inhalten, mit denen Besitzer des Action-Rollenspiels bedacht werden sollen. Hier dürfte sich Ubisoft auf die „Siege of Paris“ genannte Download-Episode beziehen, die kürzlich geleakt wurde.

Release der neuen Download-Erweiterung im Herbst 2021?

Den unbestätigten Angaben zufolge erscheint die „Siege of Paris“-Erweiterung im November dieses Jahres. Die Geschichte des Add-ons soll einige Jahre nach den Geschehnissen von „Assassin’s Creed Valhalla“ einsetzen. „Im Süden hat sich das Königreich Francia zum ersten Mal seit hundert Jahren unter einem einzigen König vereinigt“, hieß es in dem Leak weiter.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Siege of Paris-Details offenbar geleakt

„Karl der Dicke, der Urenkel von Karl dem Großen, führt nun einen langsamen Krieg gegen die Norweger in Francia. England könnte als Nächstes an der Reihe sein. Ravensthorpe muss neue Verbündete in Francia finden, um den drohenden Krieg zu vermeiden. Ein Besucher wird an Ravensthorpes Dock ankommen, um das Abenteuer zu starten.“

Weitere Details zu „Siege of Paris“ folgen mittlerweile in der nächsten „Ubisoft Forward“-Ausgabe. Diese findet am kommenden Samstag, den 12. Juni 2021 um 21 Uhr unserer Zeit statt.

Save the date! This Saturday, tune in to #UbiForward to see more of what’s coming next in Assassin’s Creed Valhalla. #AssassinsCreed 🔥✨ — Assassin’s Creed (@assassinscreed) June 7, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla