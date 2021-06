Evil Dead – The Game: Offizielle Präsentation des Multiplayer-Horrors in dieser Woche

"Evil Dead: The Game" wird in dieser Woche vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit Boss Team Games nutzten die Verantwortlichen von Saber Interactive die The Game Awards im vergangenen Jahr, um mit „Evil Dead: The Game“ ein neues Videospiel auf Basis der Kultmarke anzukündigen.

Nachdem uns im Zuge der offiziellen Ankündigung lediglich ein erster Trailer präsentiert wurde, dürfen wir uns in dieser Woche endlich auf handfeste Spielszenen freuen. Wie Saber Interactive bekannt gab, wird „Evil Dead: The Game“ nämlich zu den Titeln gehören, die im Rahmen des Eröffnungs-Events zum „Summer Games Fest“ am Donnerstag Abend (ab 20 Uhr) präsentiert beziehungsweise vorgestellt werden.

Spielerisch erwartet euch bei „Evil Dead: The Game“ ein Horror-Abenteuer, das kooperative Elemente mit PvP-Modi anreichern wird. Um euch den Mächten der Dunkelheit zu stellen, stellt ihr mit bis zu drei weiteren Mitspielern ein Team aus Überlebenden zusammen und erkundet anschließend die Umgebung, um an Ressourcen zu gelangen, die anschließend in Waffen und Ausrüstung investiert werden können.

Zum Thema: Evil Dead – The Game: Multiplayer-Horror lässt die Teufel tanzen – Erster Trailer

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Kontrolle über den mächtigen kandarischen Dämonen zu übernehmen und Jagd auf die Überlebenden machen. Freuen dürfen sich Fans der „Evil Dead“-Franchise dabei auf ein Wiedersehen mit bekannten Darstelllern wie Bruce Campbell.

Wann „Evil Dead: The Game“ erscheinen soll, ist aktuell noch unklar.

Get ready for the unveiling of Evil Dead in action. The official first Gameplay Video will be world premiering this week Thursday June 10 exclusively at the @summergamefest. pic.twitter.com/4SdMRb1WFu

— EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) June 8, 2021