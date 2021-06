Gearbox: Eigener E3-Showcase am Samstag

In Kürze werden wir mehr von "Borderlands" hören.

Gearbox Software hat einen eigenen E3-Showcase angekündigt. Veranstaltet wird die Show am Samstag, dem 12. Juni 2021 ab 23 Uhr unserer Zeit. Verfolgen könnt ihr das Ganze über einen Livestream.

Schon im Vorfeld der Show werden 2K Games und Gearbox Software im Rahmen des Summer Game Fest Kick-Off-Events am 10. Juni 2021 ein neues Spiel enthüllen, wobei es sich den Gerüchten zufolge um ein(oder auch nur „Wonderlands“) handelt.

Das anfangs erwähnte E3-Event von Gearbox Software soll etwa eine halbe Stunde laufen. Vor Ort ist der Gearbox-Chef Randy Pitchford höchstpersönlich. Was im Zuge der Show gezeigt werden soll, ist nicht bekannt. Aber die Chancen stehen gut, dass das „Borderlands“-Spinoff nochmals in den Fokus rücken wird.

Our own Randy Pitchford will be joining us during our big E3 moment! We are excited for @duvalmagic to help us share everything that Gearbox has been busy getting its hands into! The Gearbox E3 Showcase will be on Saturday, June 12 at 2pm PT/5pm ET/10pm BST! #E32021 pic.twitter.com/e5Vx3UM4Cq

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) June 7, 2021